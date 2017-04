Pas si drôle, le RAID

La pauvre est la risée du poste. On lui confie que les tâches les plus insignifiantes. Avec raison puisqu’elle se révèle experte à déclencher des catastrophes partout où elle sort son badge.

À la suite d’une intervention de son ­père, ministre de l’Intérieur, on lui ouvre néanmoins les portes du RAID et, contre toute attente, elle est admise même si elle enchaîne les bévues.

Johanna se retrouve donc à former un duo avec l’antipathique Eugène Froissard (Boon, qu’on a déjà trouvé pas mal plus drôle). Leur mission sera de contrer le Gang des Léopards, auteur de nombreux vols à main armée à Paris.

Malheureusement, les éclats de rire se font rares tellement l’humour de RAID dingue échoue à s’élever au dessus du premier niveau. Les gags sont prévisibles et les situations imaginées par Boon ­tournent le plus souvent au vaudeville de bas étage. On pense notamment à ces supposés dangereux bandits déguisés en travestis homosexuels qui enfilent les ­clichés sur qui est l’homme et qui est la femme dans le couple.