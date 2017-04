Pour l’amour du classique

Malgré ses goûts musicaux éclectiques et ses ambitions de showman, Gregory Charles, nouveau directeur artistique du Festival de Lanaudière, n’a pas l’intention de transformer l’événement en une célébration autre que classique. «La musique pop a besoin d’aide, mais pas avec un festival comme celui-là», a-t-il affirmé, en entrevue.

Si Gregory Charles a décidé de présenter sa candidature au poste de directeur artistique du Festival de Lanaudière, qui était libre depuis octobre, c’est parce qu’il croyait que le moment était bien choisi.

«J’ai appris la musique à travers la musique classique, alors dans les dernières années, j’ai été concentré à essayer de remettre, de donner au suivant, a-t-il expliqué. L’idée de faire un festival avec des chœurs, à Laval (NDLR La dernière édition de l’événement a été présentée en 2014), ça rentrait là-dedans, puisque mon initiation à la musique est passée par ça aussi.»

L’artiste rappelle que s’il a fondé sa propre compagnie de production pour la télévision (Média Qube TV, division de Groupe Musique Greg), ce n’était pas avec l’intention de présenter «des talk-shows ou des quiz».

«Je l’ai démarrée pour faire une émission de musique classique avec des enfants. Il y avait une logique là, a-t-il souligné. J’ai aussi décidé de mettre beaucoup de sous dans une radio qui s’appelle Radio-Classique, sachant qu’il n’y en avait pas d’autres, des gens, qui trouvaient que c’était une bonne idée d’investir là-dedans (...) Encore une fois, il y a ce rapport avec la musique classique.»

Vision

Au cours des mois à venir, Gregory Charles s’affairera à mettre sur pied la programmation de la 41e édition du Festival, qui aura lieu à l’été 2018.

«Mon objectif, c’est d’imaginer des programmes (...) qui permettent de découvrir de jeunes talents, qui permettent de voir, à leur meilleur, les grands orchestres et les grands artistes d’ici, mais aussi les grands orchestres et les grands artistes d’ailleurs», a-t-il expliqué avec entrain, visiblement emballé par le défi qui l’attend.

D’ailleurs, le musicien aspire à ce que chaque événement présenté dans le cadre des futures éditions du Festival soit mémorable, ni plus ni moins.

«C’est le plus important festival de musique classique, au Canada. Sous ma direction, j’ai bien l’intention que ça devienne, plus tôt que plus tard, l’un des huit plus grands festivals de musique classique, sur la planète.»

40e édition

Selon l’artiste, la 40e édition de l’événement, qui aura lieu du 1er juillet au 6 août, principalement à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, à Joliette, comporte son lot de rendez-vous intéressants.

«Ce n’est pas ma programmation, cette année. L’année prochaine, ce le sera. Par contre, je ne la renie pas. Je crois que le Parsifal que va présenter Yannick Nézet-Séguin, avec l’Orchestre Métropolitain, c’est un gros bateau. C’est l’fun. Les gens qui aiment Yannick vont pouvoir le voir avant qu’il le fasse au MET.»

Même si la programmation de la 40e édition était déjà bien avancée, au moment de sa nomination, le nouveau directeur musical a pu y faire quelques ajouts, dont des récitals offerts par Emily Oulousian et Zhan Hong Xiao, les pianistes gagnants des premières saisons de l’émission Virtuose, dont il est le producteur et l’animateur. Il présentera aussi un concert qui le mettra en vedette aux côtés de son complice Marc Hervieux et du Chœur Fernand-Lindsay, le 31 juillet, à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

«Ça lance un signal, a-t-il souligné. J’ai l’intention qu’il y ait plus de jeunes artistes, plus de jeunes talents et plus de monde qui chante, plus de voix.»