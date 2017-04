Se démarquer des ondes conventionnels

Depuis le début des années 2000, on a vu les écrans se multiplier, les technologies se raffiner et se démocratiser, les plateformes de diffusion croître. Bref, les opportunités pour les créateurs de se faire découvrir se multiplient. Si l’avenir est au web, l’argent n’y est pas encore vraiment mais le talent s’y développe toujours. J’ai eu envie d’en parler avec des créateurs qui dynamisent notre toile en créant des webséries innovatrices.

Il y a 5 ans, j’interviewais Eric Piccoli pour Le Journal à quelques heures de son départ pour Cannes. Sa série web, Temps mort, y était nommée aux International Digital Emmy Awards. Temps mort est une chronique d’apocalypse en trois ­saisons finement tournées sans effets spéciaux, ni zombies. De la dureté ­humaine à l’état brut dans le bleu de l’hiver! La série s’est d’ailleurs distinguée dans plusieurs festivals internationaux en plus d’obtenir des prix à New York, Banff et aux Gémeaux et d’intéresser une chaîne américaine. Photo courtoisie

«J’en suis venu au web un peu par ­hasard, pour repousser les limites ­cinématographiques et prouver qu’on peut offrir des séries loin de l’idée ­boboche que certains s’en font», avoue Piccoli. «Pour regarder Temps mort, il faut être prédisposé. Des séries comme celles-là se placent dans l’horaire des gens, prennent le temps de raconter une histoire. On n’est pas en compétition avec les capsules drôles, les fails ou les You­Tubers qu’on regarde pendant l’heure du midi. Aux États-Unis, plusieurs consomment directement sur iTunes et Netflix connaît une visibilité accrue même si pour beaucoup de gens, ça reste de la ­série télé. Je ne comprends pas pourquoi le web est encore mal vu.» Photo courtoisie

Piccoli et Babel Films sont aussi derrière le succès de Projet M, une websérie de science-fiction mettant en vedette Jean-Nicolas Verreault et Julie Perreault. La série retrace l’expérience de quatre ­astronautes en orbite testant un voyage de longue durée. Hébergée d’abord sur le site de Ztélé, cette websérie, aussi ­produite en format long-métrage, a conquis plus de 70 territoires dans le monde. «La science-fiction gagne ses lettres de noblesse dans le drame et on le voit même au cinéma avec des films ­comme L’arrivée de Denis Villeneuve», poursuit Éric Piccoli. «Les festivals ­comme SPASM ou Fantasia rassemblent des milliers de fans mais à l’international, des millions de gens consomment de la science-fiction. Les genres se diversifient dans le web. Si à la télé, les diffuseurs prennent moins de risque, le web ­demeure encore un laboratoire où tu peux essayer des choses et j’aime créer des projets moins convenus.»

Défis pour l’avenir

Malgré ces réussites, Éric Piccoli reste lucide: «Il y a un manque d’argent ­évident. Des bailleurs de fonds s’ajoutent, mais ce n’est pas assez. En web, on arrive à faire des miracles avec peu d’argent mais à long terme, ce n’est pas un modèle d’affaires viable. Il faut assurer la ­création d’œuvres diversifiées et de ­qualité. Il y a une expertise à développer. Un créateur web finit par porter tous les chapeaux. C’est à la fois inspirant et ­épuisant. Et avoir un diffuseur est un prérequis pour ne pas se perdre dans la mer de contenus disponibles. Je ne sais pas où ça s’en va tout ça, mais il faut trouver un moyen d’être rentable tout en continuant à grandir, à prendre des risques, à ­repousser les frontières du Québec et surtout en demeurant authentique.» Photo courtoisie

Éric Piccoli planche actuellement à titre de réalisateur sur la deuxième saison de l’excellente websérie L’écrivain public, écrite par Michel Duchesne, dont il a ­produit la première saison. Une œuvre profondément humaine et actuelle dans laquelle on suit un jeune écrivain venant en aide, avec sa plume, aux plus vulnérables en proie à des problématiques ­souvent touchantes. Il caresse aussi le ­désir de faire un long-métrage.

CAMILLE MONGEAU Photo courtoisie