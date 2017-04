Série Canadien-Rangers: un piège à éviter

NEW YORK | Les Rangers auront une première occasion de mettre un terme à la série ce soir. Malgré l’excitation que peut procurer cette possibilité, Alain Vigneault et ses joueurs tenteront de ne pas regarder trop loin.

«Je ne prépare jamais mes joueurs à propos du résultat final. Je les prépare à ce qu’ils ont à faire sur la patinoire pour connaître du succès. Il faut se concentrer sur ce qu’on doit faire pour contrer l’échec-avant du Canadien, pour parvenir à traverser la zone neutre et pour générer des chances de marquer en utilisant notre vitesse, a énuméré l’entraîneur des Rangers. En agissant de cette façon, on augmente les chances que le résultat soit en notre faveur.»

Une fois de plus, les succès des Rangers devraient passer par la tenue d’Henrik Lundqvist. Malgré un style parfois échevelé, le Suédois présente une moyenne de but alloué de 1,82 et un taux d’efficacité de ,944. Des statistiques pratiquement identiques à celles de Carey Price (moyenne de 1,82 et taux d’efficacité de ,936).

«Il faut demeurer dans le moment présent et éviter de regarder trop loin en avant. C’est souvent le plus gros défi lorsque l’occasion d’éliminer une équipe se présente», a reconnu Lundqvist.

«Nous nous sommes déjà retrouvés dans cette situation. Nous savons qu’ils sortiront en force. Alors, il faudra disputer notre meilleur match», a-t-il ajouté.

Les Blueshirts n’ont pas l’habitude de laisser trainer les choses bien longtemps. Surtout à domicile. Depuis 2012, ils ont remporté six des sept matchs avec possibilité d’élimination qu’ils ont disputés au Madison Square Garden. Le genre d’expérience qui ne s’achète pas.

«C’est sûr que c’est important. C’est un bagage que tu amènes d’une occasion à l’autre. Ce soir, nous avons justement l’une de ces occasions face à une très bonne équipe», a indiqué Vigneault.

Alain Vigneault ne devrait apporter aucune modification la formation qui lui a permis de remporter les deux derniers matchs.