Superbe appartement, abordable et chaleureux

Située dans le quartier Rosemont, sur Saint-Denis, presque au coin de Beaubien, Le 9 et demi Saint-Denis se veut une auberge conviviale et abordable, emménagée dans un remarquable appartement­­, comme on peut en voir à Montréal.

Magnifique parquet en bois franc, boiseries et moulures apparentes, long couloir central et murs blancs immaculés: l’appartement en rez-de-chaussée loué par Jean Lavigne a beaucoup de cachet.

Il est assez rare que le gestionnaire d’une auberge ne soit pas le propriétaire des lieux. Et pourtant, Jean Lavigne est ravi de l’entente­­, des plus conventionnelles, qu’il a avec son propriétaire, Richard Petit, l’homme­­ derrière KébecSon.

Comme à la maison

L’état d’esprit du 9 et demi Saint-Denis, une auberge deux soleils, repose sur la convivialité. Les clients sont ici comme à la maison. Ils sont d’ailleurs accueillis par une petite touche personnelle : une ardoise, flanquée de leur prénom, accrochée à la porte de chaque chambre.

L’idée a germé dans la tête de Jean Lavigne­­ en 1997. «Je gérais alors l’Auberge alternative du Vieux-Montréal, qui disposait d’une quarantaine de lits en dortoir et d’une chambre privée. La chambre privée était en demande non-stop. Je me suis ainsi rendu compte qu’il y avait un besoin chez les gens de l’esprit d’une auberge de jeunesse, mais dans une chambre privée.»

Après un premier essai avorté en 1998, c’est finalement en 2007 que Jean Lavigne trouve l’endroit parfait pour lancer sa première auberge, le 9 et demi Saint-Laurent. En 2011, il récidive avec le 9 et demi Saint-Denis, dans un quartier en pleine transformation, qui jouit actuellement d’une popu­larité grandissante.

Parfait pour les groupes

Le gîte comprend cinq chambres. Celle baptisée Jean-Talon est en fait une chambre double, séparée par une porte française, et dotée de deux grands lits. L’autre option pour les groupes d’amis est l’espace Saint-Zotique, composé de deux chambres avec grands lits, d’un salon privé, d’une salle de bain privée et d’une entrée privée.

La Beaubien, la St-Vallier et la Rosemont sont des chambres somme toute assez simples, avec salle de bain partagée, qu’il est possible de louer à partir de 70 $ la nuit.

Le gestionnaire précise que le gîte peut être privatisé au complet, avec des prix à la semaine. «Pour des groupes d’amis. Pour un mariage. Je leur donne les clés de l’appartement et ils se débrouillent.»

Le gîte offre un petit-déjeuner sous forme de buffet (pain, bagel, céréales, fruits, yaourts, et jus) pendant la haute saison, de mai à septembre. Le reste de l’année, le prix des chambres est réduit et Jean se fera un plaisir de vous donner une liste imprimée de ses adresses préférées du quartier, avec entre autres boulangeries, cafés et restaurants. Toujours en toute convivialité!

Le 9 et demi Saint-Denis

Tarifs

De 70 $ à 120 $, en fonction de la chambre, de la saison et du nombre de personnes. La chambre Jean-Talon et l’Espace Saint-Zotique peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes.

Activités sur ­place

Wi-Fi

Cuisine équipée

Terrasse

Activités tout près

À deux minutes du métro Beaubien

Nombreux restaurants et bars

Petite Italie

Marché Jean-Talon

Coordonnées

6529, boul. Saint-Denis

Montréal

http://le9etdemi.com/