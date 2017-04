Un homme de 61 ans porté disparu à Rivière-Rouge

RIVIERE-ROUGE- La police demande l’aide du public pour retrouver Daniel Arcand, un homme de 61 ans disparu depuis vendredi.

Daniel Arcand a été vu pour la dernière fois, vers 13 h vendredi, à sa sortie du Centre hospitalier de Rivière-Rouge et n’est pas rentré depuis.

Il mesure 1,70 mètre (5 pi 7 po) et pèse 75 kg (165 lb). Il a les cheveux gris, les yeux pers et porte une barbe grise. Son œil droit est toujours fermé et il a deux doigts amputés à la main gauche.

Au moment de sa disparition, Daniel Arcand portrait une casquette noir et bleue, un chandail coton ouaté, un manteau camouflage et des souliers foncés.

La Sûreté du Québec souligne qu’il pourrait se diriger vers la région de St-Jérôme.

Les proches du disparu ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Quiconque aurait des informations permettant de le retrouver peut contacter le 1 800 659-4264.