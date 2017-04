COMTOIS, Jacqueline



À St-Jérôme, le 18 avril 2017, est décédée à l’âge de 65 ans, Mme Jacqueline Comtois. Elle est la fille de feu Pierre Comtois et de feu Ida Meunier.Maintenant aux côtés de ses parents et de sa soeur Françoise, elle laisse dans le deuil ses enfants Julie (Richard) et Daniel, ses petits-enfants Mikael, Katherine, Christopher et Samuel, ses frères et sa soeur ainsi que de nombreux autres parents et amis.Afin de respecter ses volontés, les rituels seront célébrés en intimité.Mme Comtois a été confiée à la:ST-JÉRÔMEwww.maisontrudel.com