Acheter une maison avec un mauvais dossier de crédit

L’achat d’une maison est un processus enivrant puisqu’il s’agit souvent d’un projet de vie. Mais malgré vos épargnes, vos calculs et votre bonne volonté, la banque pourrait refuser de vous consentir un prêt hypothécaire pour cause de mauvais crédit. Voyons quelles solutions s’offrent alors à vous.

À première vue, les intérêts et les honoraires des prêteurs privés peuvent sembler élevés. Toutefois, il s’agit souvent de la meilleure méthode pour financer facilement et rapidement l’achat d’une propriété sans les contraintes normalement imposées par les institutions financières.

Ce type de prêt est avantageux, puis­que les taux d’intérêt sont souvent moins élevés que ceux des prêteurs privés. De plus, ce genre d’entente, avant tout basée sur les relations personnelles et la confiance mutuelle, est généralement bénéfique autant pour le prêteur que pour l’emprunteur. «Gagnant-gagnant», comme on dit.