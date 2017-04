Cri du cœur d’une jeune suicidaire: «Une situation inconcevable et déplorable» dit la CAQ

La Coalition avenir Québec trouve déplorable l’histoire de la jeune femme de 20 ans, atteinte de troubles mentaux, qui a lancé un cri du cœur après avoir été renvoyée chez elle après un bref séjour à l’hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne.

«Vous savez, les intervenants de l'hôpital sont débordés. Les taux d'occupation en moyenne s'élèvent à plus de 185 %», a soutenu Mathieu Lemay, député de la CAQ, en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.

«Il faut cependant souligner que la Fondation de l'hôpital Pierre-Le Gardeur a décidé de verser les sommes, les profits, cette année pour la santé mentale. Ça démontre qu'il y a un réel besoin dans notre région pour la santé mentale. On le voit aujourd'hui avec cette situation qui est déplorable», a ajouté le caquiste, député de la circonscription de Masson qui fait partie du territoire desservi par l’hôpital.

«J’ai eu une grosse crise suicidaire, j’avais le mal de vivre, j’étais en détresse totale. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Des policiers sont venus me chercher. Ils étaient six lors de l’intervention. Ils ont dû m’attacher pour m’emmener de force par ambulance à l’hôpital», a raconté la jeune femme dans une vidéo envoyée à tvanouvelles.ca.

Après avoir eu des points de suture aux poignets, la patiente a pu retourner chez elle, une heure seulement après son arrivée.

«Mais on s’entend-tu pour dire que quand quelqu’un se fait arrêter par six policiers de force et qui s’en vient à l’hôpital attaché, c’est parce qu’il ne va pas très bien. À ce moment-là, j’étais juste déconnectée. Je voulais juste retourner me suicider ou retourner faire du mal aux gens parce que j’avais mal en dedans et je ne me sentais pas comprise», a lancé la jeune femme.

«Une heure après mon hospitalisation, on m’a donné mon congé et je suis allée faire des délits. Les policiers m’ont à nouveau arrêtée et m’ont emmenée à l’hôpital de force. Quand je suis arrivée à l’hôpital, ça a pris deux heures avant que je voie un médecin. Ils m’ont enfermée en psychiatrie», a-t-elle poursuivi.

«Dans le fond, le message que je vous dis, c’est quand quelqu’un est en détresse, qui dit qu’il a des idées suicidaires et qu’il ne va pas bien, et que vous attendez toujours qu’il fasse un délit ou qu’il se suicide, c’est souvent après qu’on intervient et vouloir faire quelque chose. Mais après, il est trop tard», a conclu la jeune femme, dans sa vidéo.

La patiente pourra quitter à nouveau l’hôpital ce lundi, mais elle craint de récidiver.

Le député de Masson soutient que les établissements de santé de la région doivent être financés davantage en raison de la forte croissance démographique.