De futurs ambulanciers impatients

De futurs ambulanciers en attente depuis près d’un an s’impatientent devant les longs délais pour la tenue des examens obligatoires afin d’exercer la profession.

À travers la province, les nouveaux diplômés en soins préhospitaliers d’urgence doivent remplir les conditions du Programme national d’intégration clinique (PNIC) du ministère de la Santé. L’inscription à l’évaluation n’est pas si facile, même si des emplois sont disponibles dans plusieurs régions.

Finissante en juin 2016, Catherine Roy attend toujours une dernière chance de pouvoir acquérir son droit de pratique. Depuis septembre dernier, l’examen n’a pas eu lieu.

« Je vais changer de métier»

«J’étais embauchée. Je suis prête à travailler, mais le nombre de places pour l’examen est limité. Pour le mois de mai, on nous a dit que c’était suspendu pour une période indéterminée. Ça fait un an que je n’ai pas pratiqué», explique-t-elle.

La jeune femme de 22 ans admet qu’une partie des délais est imputable à l’échec qu’elle a subi à l’automne. Pour sa défense, moins de 60 % des étudiants réussissent l’examen à leur première tentative.

«Sans critiquer qui que ce soit, je veux seulement passer l’examen. La prochaine fois, si je ne réussis pas, je vais devoir changer de métier», termine Cathe­rine.

Une autre finissante de Montréal se retrouve dans la même situation. «Ça fait un an que je perds. J’avais une promesse d’embauche. Je n’ai pas eu la possibilité de passer l’examen une seule fois», a-t-elle confié au Journal. L’étudiante ne souhaite pas divulguer son nom afin d’obtenir une évaluation équitable.

Un enseignant de Québec, qui compte une trentaine d’années d’expérience, corrobore leur version sans vouloir être identifié.

« Contraintes administratives »

«Ils n’ont souvent pas assez de places pour tous les diplômés et certains ont besoin de deux tentatives. Ça bloque. Il y a un problème d’administration de l’examen.»

Dans les prochaines semaines, tous les nouveaux diplômés 2017 du Québec pourraient aussi voir leur plan de carrière mis en veilleuse puisque l’évaluation théorique et pratique de deux jours risque de n’avoir lieu pour personne ce printemps.

«Les grèves en cours ainsi que d’autres contraintes administratives limitent notre capacité d’avoir accès aux ressources requises pour tenir une session de PNIC», peut-on lire sur le site d’Urgences-Santé.

EXAMEN ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les candidats ont droit à trois tentatives pour réussir.

pour réussir. À la 3e tentative , le candidat doit suivre une formation d’appoint de cinq jours .

, le candidat doit suivre une formation d’appoint de . En 2013 , le taux de réussite au PNIC était de 55 % .

, le taux de réussite au PNIC était de . Après avoir réussi, le candidat est inscrit au Registre national de main d’œuvre, une nouvelle exigence depuis le 1er avril 2015 .

depuis le . En 2015 , le taux horaire moyen était de 19,01 $/heure en milieu urbain.

, le taux horaire moyen était de en milieu urbain. En 2014, le taux de placement était d’environ 80 %.

Réaction du ministère de la Santé

« Il y a effectivement un délai plus long qu’à l’habitude pour la tenue des examens d’entrée dans la profession. Ce problème, de nature administrative et non clinique, est en voie de résolution. Des dates pour la tenue de ces examens seront annoncées sous peu. »

-La porte-parole Caroline Gingras (par courriel)

La Dre Colette Lachaîne, directrice médicale nationale des services préhospitaliers d’urgence, a refusé notre demande d’entrevue.