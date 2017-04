Des adieux émouvants pour les acteurs de Broue

Si les liens d’amitié ont pu perdurer au fil des ans, c’est que les trois comédiens partagent plusieurs points en commun. «Il y aurait pu y avoir des choses qui nous tapent sur les nerfs. Mais, par exemple, nous sommes tous les trois ponctuels et disciplinés, ce qui permet d’éviter beaucoup de conflits», mentionne Michel Côté.

Ils espèrent travailler à nouveau ensemble à l’avenir. «Nous n’avons pas de projets précis, mais il est certain qu’il y aura quelques parties de golf cet été», a avancé Marcel Gauthier.

«Quand on se voit pas trop souvent, on a encore plus de plaisir ensemble», a ajouté Marc Messier.