Des ­rééditions à ne pas manquer

Le Record Store Day, célébration ­annuelle des disquaires ­indépendants bat son plein depuis ce matin. Comme les années précédentes, de nombreuses exclusivités et éditions limitées sortiront pour soutenir cette initiative. 4 éditions à ajouter à sa ­collection.

Prince

Photo courtoisie

Little Red Corvette, 1999

Ce pressage vinyle 7” est une réédition de l’original de 1983, épuisé depuis 1985. Les maxis des Sign O’ the Times, ­Batdance, I Could Never Take the Place of Your Man et bien d’autres seront également ­réédités.

David Bowie

Photo courtoisie

Cracked Actor (Live Los ­Angeles ‘74)

De multiples rééditions de Bowie sont aussi en préparation. Cette série de 3 LP inclut un live inédit du 5 septembre 1974 à Los Angeles. Le coffret BOWPROMO, ses sept démos promos et ses cinq photos ­exclusives de Bowie seront aussi proposés.

Sting

Photo courtoisie

Sting Live at the Bataclan

Enregistrement du concert historique de Sting au ­Bataclan le jour de sa ­réouverture du 12 novembre 2016, un an après les attentats terroristes.

Santana

Photo courtoisie

Live at The Woodstock Music & Art Fair, August 16, 1969

Toute première sortie vinyle pour ce concert donné par Santana en 1969 à Woodstock. La représentation a mis la ­carrière du groupe en orbite. Elle a eu lieu en amont de la sortie de son premier album, un ­véritable carton.