Deux personnes grièvement blessées dans un incendie à Montréal

MONTRÉAL – Deux personnes ont été grièvement blessées dans un incendie qui a éclaté dans un édifice résidentiel de trois étages de l’arrondissement d’Outremont, à Montréal, tôt dimanche matin.

Les deux victimes, un homme et une femme âgés de plus de 70 ans, étaient toujours aux soins intensifs au centre des grands brûlés de l’Hôtel-Dieu, dimanche avant-midi. Tous deux ont été brûlés au deuxième degré sur plus de la moitié de leur corps, a expliqué un porte-parole du Service de sécurité incendie de Montréal.

L’incendie a pris naissance peu avant 5 h dans un logement situé au premier étage, avant de se propager au deuxième palier. Les flammes ont forcé l’évacuation de six personnes, qui ont été relogées temporairement par la Croix-Rouge.

Aucun détecteur de fumée fonctionnel ne se trouvait dans le logement où l’incendie a pris naissance, ont précisé les pompiers.

Les dommages occasionnés par le brasier ont été évalués à environ 75 000 $.

Un peu plus de 50 pompiers ont été appelés à combattre les flammes. Personne n’a été blessé dans les équipes d’intervention.

Les pompiers ont lancé une enquête conjointe avec leurs collègues du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin de tenter de déterminer la cause de l’incendie, mais la piste criminelle n’était pas envisagée en fin d’avant-midi, dimanche.