Deuxième spectacle pour Luc Langevin

Luc Langevin a fait appel au metteur en scène René Richard Cyr pour son 2e spectacle, qui devrait voir le jour le printemps prochain. De retour de sa toute première tournée européenne, il consacrera les prochains mois à la création de numéros de «grande illusion», a-t-il confié au Journal.

L’illusionniste a été près de quatre ans en tournée avec son premier spectacle, Réellement sur scène. Une tournée qui s’est conclue le 2 avril dernier en Europe et qui lui a permis de se produire pour la première fois dans des endroits comme la Suisse.

Luc Langevin se consacre toutefois depuis un an à la conception d’un 2e spectacle. «Sur papier, c’est presque terminé, a-t-il confié. On commence à construire les accessoires cet été, cet automne on devrait commencer les répétitions, et la première devrait avoir lieu au printemps si tout va bien.

«Je vais délaisser un peu la micromagie et aller plus vers la grande illusion, ajoute-t-il. Je vais rester seul sur scène, tout au long, à orchestrer tout ça. Je vais raconter des histoires qui me sont arrivées et qui m’ont bouleversé, mais à travers des illusions.»

C’est à nul autre qu’au metteur en scène René Richard Cyr que le magicien scientifique a confié sa mise en scène.

«Je l’ai reçu à une de mes émissions, et il avait beaucoup apprécié, affirme Luc Langevin. J’ai vu beaucoup de pièces qu’il a faites. J’ai présagé que ça pouvait coller avec mon univers».

Projets télé en France

Luc Langevin fera une pause de création d’une semaine en juin pour aller tourner les 2e et 3e émissions de Diversion, une émission spéciale sur la magie, dont la première a été diffusée à TF1 à heure de grande écoute en février dernier.

Les répercussions ont été grandes pour l’illusionniste: d’autres projets télé en France se sont pointé le bout du nez à la suite de la diffusion. «Les ventes de mes billets de spectacle ont aussi été propulsées», explique l’artiste.

Luc Langevin aurait même pu retourner présenter Réellement sur scène l’automne prochain, en Europe, tellement la demande est forte.