Victime d’attouchements pendant 5 ans, elle veut inciter les victimes à parler

Ce que Samantha Tremblay a dit lors de son témoignage

«Je me sens prise dans un corps qui a été sali, sali et utilisé par tes grandes mains qui auraient pourtant dû me protéger.»

«Le but du processus judiciaire était pour moi une façon de te remettre ce qui t’appartient et de reprendre le pouvoir sur ma vie, car trop longtemps j’ai vécu dans la culpabilité et la honte alors que ce n’était pas à moi que revenaient ces émotions.»

«Grâce au processus judiciaire, de plus en plus, j’ai le sentiment de renaître et de pouvoir être la vraie Samantha, et non plus la fille remplie de honte et de culpabilité.»

«Ma vie s’est arrêtée là, exactement au moment où tu m’avais dit pour la première fois: “Allez, fais-le pour moi! Ça va être drôle.” Je te confirme que c’est loin de l’être.»

«Je suis extrêmement fière d’avoir entrepris cette bataille pour prendre le pouvoir sur ma vie et je suis satisfaite de t’avoir dénoncé et de m’être tenue debout.»

«Ça ne me ramènera jamais ce que tu m’as pris. Je me console en me disant que moi, ma vie commence.»

«Je me pardonne, j’arrête de me taper sur la tête parce qu’en réalité, je n’étais qu’une enfant et je ne pouvais pas comprendre ce que tu faisais.»

«Je pense toujours qu’un homme n’est que mensonge et qu’il me trahira à la première occasion. Je ne peux donc pas réaliser mon plus grand rêve, qui est de fonder une famille.»

«Je te remets le fameux boulet que tu avais attaché à ma cheville. Je m’en libère, enfin!»

Ce que Pierre Charest a dit en Cour

«Je m’excuse profondément. Je suis conscient du dommage. J’espère que tu vas aller de l’avant avec tes projets.»