James Gunn de retour à la réalisation

Le réalisateur James Gunn a annoncé, mardi, sur sa page Facebook, qu’il sera aux commandes du prochain volet de la saga spatiale de Marvel.

«Oui, je serai de retour pour écrire et réaliser Les Guardiens de la ­Galaxie Vol. 3», a indiqué le cinéaste sur le réseau social.

Côté casting, aucun changement n’a été évoqué. Chris Pratt, Zoe Saldana et David Bautista devraient être ­reconduits.

James Gunn a profité de cette ­annonce pour révéler les premiers éléments de l’intrigue du prochain volet. «Le film conclura l’histoire de cette version des Gardiens de la ­Galaxy et propulsera d’anciens et nouveaux personnages de Marvel dans les dix prochaines années et au-delà».

Sorti en 2014, le premier opus du long-métrage de science-fiction avait rapporté 773 millions de dollars de recettes dans le monde.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 est attendu en salles le 5 mai.