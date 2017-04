La violence au quotidien

Je fus comme plusieurs, très gravement affectée par ce qui s’est passé en janvier dernier à la mosquée de Québec. Jamais je ne me serais attendue que cela puisse se produire dans une ville aussi paisible, belle et agréable de la province. Même si je ne suis pas fan de l’Islam, j’ai trouvé le geste déplorable et indigne de la nation québécoise.

Ça m’a emmenée à me poser une question que je vous soumets aujourd’hui ainsi qu’à vos lecteurs : Pourquoi autant de haine de par le monde? Pourquoi la violence sous toutes ses formes se manifeste-t-elle autant depuis quelques années? Quel exemple donnons-nous à nos jeunes? Quelles répercussions cela aura-t-il sur eux et sur leur développement?

Et je ne parle pas ici uniquement de la grosse violence à coup de fusil et de bombe. Je parle de la violence quotidienne sous forme de phrases assassines et d’insultes, par exemple du type de : « As-tu vu la grosse? » Ou encore du bitchage que les gens se font dans le dos les uns des autres? Ou encore de l’intimidation vécue dans les cours d’écoles, dans les rues ou dans les échanges sur Face book et autres sites du genre?

C’est bien beau d’installer des pancartes affichant « NON à la violence » un peu partout dans la cité, mais il serait peut-être temps de s’interroger tous et chacun personnellement pour mettre le doigt sur une quelconque forme de violence que nous aurions pu commettre sans s’en rendre compte, tellement il est devenu facile d’insulter l’autre sans réaliser qu’on agit de manière violente.

Il serait grand temps d’y réfléchir ne pensez-vous pas? Il n’y a pas que les fous de Dieu qui prônent la violence. Il y a nous aussi qui contribuons à la répandre par certaines de nos attitudes laxistes et notre manque de retenue dans nos paroles. Car la violence verbale fait aussi de grands ravages. Peu importe sa forme, la violence reste de la violence, et il est important de voir à la réfréner dans notre attitude quotidienne pour que ça devienne un réflexe chez tout le monde.

Une dame de 60 ans écoeurée

Votre approche me plaît assez et réveillera j’espère la conscience des lecteurs et lectrices. Je suis d’accord, et certains suicides récents de jeunes filles harcelées sur le web en confirment les dangers, que la violence verbale dont font preuves certains adeptes des médias sociaux ne peut plus être prises à la légère. Et à cet égard, il importe donc qu’individuellement autant que collectivement nous restions très vigilents pour mettre un terme aux accès d’humeur et aux paroles blessantes que nous avons trop facilement les uns envers les autres. Rappelons-nous que changer le monde ça commence dans la cour de chacun.