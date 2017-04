L’ABC des grosseurs de portions

À quoi équivaut une assiette raisonnable de pâtes alimentaires, en termes de portion? Cette question effleure un jour ou l’autre la pensée d’un individu qui veut bien manger au quotidien. L’augmentation de la prévalence d’obésité est réelle, et si la qualité des aliments consommés est en cause, on doit aussi considérer la grosseur des portions. Mangeons-nous simplement trop?

Photo Fotolia

Les faits

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la prévalence de l’obésité a plus que doublé ­de1980 à 2014. En 2014, plus de 1,9 milliard d’adultes présentaient de l’embonpoint et 600millions présentaient de l’obésité à l’échelle mondiale.

Les portions ne cessent de grossir depuis les années 1950. Par exemple, le seul format de frites offert dans un restaurant de type fast-food dans ces années était de 2,5 oz (70 g). Aujourd’hui, on sert le format moyen 4 oz (115 g) et le grand format 6 oz (170 g).

Des études ont démontré que, lorsqu’on est assis en face d’une assiette contenant de grosses portions, on mange de 30 à 50 % plus.

Plus on augmente la variété dans une assiette ou au sein d’une offre alimentaire, plus on mange. Ainsi, si nous avons plusieurs variétés de bonbons dans un bol, nous en mangerons plus que s’il y en a une seule. C’est aussi le cas dans les buffets, on veut tout essayer, ce qui favorise inévitablement la surconsommation.

Les bonnes portions

Viandes et substituts

Chaque jour, on devrait consommer 2 à 3 portions de viandes et substituts. Vous serez étonné de constater que les portions de viande recommandées sont petites! On tente de prioriser les protéines végétales et le poisson.

Photo Fotolia

Exemples de portions:

2 ½ onces (75 g) de viandes, volailles ou poissons, ou ½ tasse (125 ml) = la paume de la main, un jeu de cartes ou une rondelle de hockey.

2 c. à soupe (30 ml) de beurre d’arachides ou d’amandes = 2 pouces collés ensemble ou une balle de golf.

¼ tasse (60 ml) de noix ou graines = le creux de la main, paume tournée vers le haut ou 2 balles de golf.

¾ tasse (175 ml) de légumineuses = 1 poing ou une balle de tennis.

¾ tasse (175 ml) ou 175 g de tofu = 1 poing ou une balle de tennis.

Lait et substituts

Deux à trois portions quotidiennes sont recommandées.

Photo Courtoisie

Exemples de portions:

1 tasse (250 ml) de lait ou de boisson de soya enrichie = 1 poing ou une balle de baseball.

¾ tasse (175 g) de yogourt ou de kéfir = 1 poing ou une balle de tennis.

1 ½ once (50 g) = 2 doigts de chaque main superposés ensemble ou 2 gommes à effacer.

Produits céréaliers

On devrait consommer de 5 à 8 portions de produits céréaliers selon l’âge, le sexe et le niveau d’activité physique. Les grains entiers sont à favoriser.

Photo Fotolia

Exemples de portions:

1 tranche de pain et ½ bagel = L’intérieur de la main étendue.

½ tasse de riz ou de pâtes alimentaires = ½ poing ou une rondelle de hockey.

¾ tasse (175 ml) de céréales chaudes = 1 poing ou une balle de tennis.

1 portion (30 g) de ­céréales froides = 1 poing.

Légumes et fruits

De 7 à 10 portions sont recommandées. De 2 à 4 portions de fruits suffisent, les légumes sont à consommer à volonté. Plus on en mange, mieux c’est!

Photo Fotolia

Exemples de portions:

½ tasse (125 ml) de légumes frais, surgelés, feuillus ou en conserve = ½ poing ou une ­rondelle de hockey.

1 fruit moyen = 1 poing.

¼ tasse (60 ml) de fruits séchés = le creux de la main, paume tournée vers le haut ou 2 balles de golf.

½ tasse (125 ml) de jus de fruits sans sucre ajouté = ½ poing.

Astuces pour mieux contrôler vos portions

► Servez-vous dans des assiettes et des bols plus petits.

► Mangez plus lentement. Le cerveau envoie un signal de satiété 20 minutes après le début de l’ingestion des aliments.

► Concentrez-vous sur vos signaux de faim et de satiété. Vous pouvez tenir un journal alimentaire en indiquant les signaux de faim avant de manger (ventre qui gargouille, difficulté de concentration, mal à la tête) et les signaux de satiété une fois le repas terminé (avoir l’impression d’avoir trop mangé, ressentir encore la faim, trouver que les aliments commencent à manquer de goût, etc.).

► Évitez de manger tout de suite après avoir vécu une émotion (stress, tristesse, frustration). Décompressez tout d’abord en faisant de l’activité physique, une séance de lecture ou une sieste de 20 minutes.

► Assurez-vous d’avoir la moitié de votre assiette en légumes, ¼ de l’assiette en protéines et ¼ de l’assiette en féculents afin de combler votre appétit.

► Évitez les sources de distraction pendant le repas (télévision, ordinateur). Prendre le temps de manger en famille avec la télévision fermée peut vous aider à mieux reconnaître vos signaux de satiété.

► Consacrez une demi-journée à la préparation des repas et des collations de la semaine. Une bonne façon d’avoir des aliments sains, à portée de main.