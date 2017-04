L’élimination du Canadien déçoit les restaurateurs

L’élimination hâtive du Canadien face aux Rangers samedi est venue couper l’herbe sous le pied des restaurateurs et tenanciers de bars, qui avaient connu un excellent achalandage depuis le début des séries éliminatoires.

«C’est vraiment dommage! On pleure tous à cause de [l’élimination]. Samedi lors du match no 6, nous étions débordés, je n’avais jamais vu ça, mentionne Peter Sergakis, qui possède plus d’une quarantaine d’établissements à Montréal. Ç’a été très vite, trop court, très bon et maintenant, c’est très décevant.»

Selon le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec, les amateurs du Canadien ont été encore plus au rendez-vous ce printemps parce que la Sainte-Flanelle n’avait pas participé aux séries éliminatoires l’année dernière.

Selon Jean Bédard, le président et chef de la direction du Groupe Sportscene inc., qui possède La Cage, le plaisir aura été «de trop courte durée».

«Nous aurions aimé que ça dure plus longtemps. Deux semaines, ce n’est pas assez. [...] L’achalandage a pratiquement doublé en semaine, les soirs de match. Mais bon, on ne peut pas contrôler ce qui se passe sur la glace», souligne l’homme d’affaires.

Pour Éric Langlois, gérant du Bar Sportif Laurier, les six parties qu’aura duré la série Canadien-Rangers ont permis de connaître «un très bon achalandage».

«Ç’a été six bonnes soirées, où on était pratiquement plein (200 places). Le week-end de Pâques aura fait mal, parce qu’il y avait moins de monde», mentionne ce dernier.

Fans du CH seulement

Selon Peter Sergakis, les fans du Canadien ne se déplaceront pas dans les restaurants pour regarder d’autres équipes.

«Ils sont des fans du Canadien seulement. [...] Et je ne crois pas qu’on voie un effet P.K. Subban», dit-il.

Jean Bédard est plus optimiste, car, selon lui, la nouvelle génération d’amateurs de hockey s’intéresse aux autres formations.

«Ce n’est pas comparable comme si le CH jouait encore, mais les jeunes suivent les autres clubs, ça, on le voit. Les gens seront au rendez-vous, mais ce sera moins marqué», estime-t-il.