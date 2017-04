Présidentielle en France: Macron et Le Pen se qualifient pour le deuxième tour

Les Français se sont prononcés: selon les premières estimations, les candidats Emmanuel Macron (23,7%) et Marine Le Pen (21,9%) se disputeraient la présidence du pays au deuxième tour, le dimanche 7 mai, selon Franceinfo.

François Fillon arrive en troisième position, avec 19,5% des votes.

Jean-Luc Mélenchon, lui, a recueilli 19% des suffrages.

Benoît Hamon complète le top 5, à 6,8%.

Il est important de noter qu'il s'agit de résultats partiels. Plusieurs grandes villes n'ont toujours pas comptabilisé tous les votes.

Une foule en liesse

Les fidèles rassemblés dans un hall du Parc des Expositions de la porte de Versailles, à Paris, ont explosé lors de l'annonce des résultats.

À la soirée électorale d'@EmmanuelMacron au moment de la révélation des résultats #campagne pic.twitter.com/xV8Dc3Vo2U — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) 23 avril 2017

«On tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française», a confié à l'AFP le leader d'En marche!

Benoìt Hamon a pour sa part invité ses partisans à voter pour Macron afin «d'abattre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front national».

«Une victoire historique»

«Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française. De son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance», a déclaré Le Pen dans la cité minière de Hénin-Beaumont.

Marine Le Pen : "La première étape qui doit conduire les Français à l’Elysée est franchie. Ce résultat est historique" pic.twitter.com/6s6BjX2Wv6 — BFMTV (@BFMTV) 23 avril 2017

Marion Maréchal-Le Pen, politicienne française et nièce de Marine Le Pen, était de passage sur le plateau de télévision de la chaîne TF1 pour commenter les résultats du premier tour de la présidentielle. Selon elle, il s’agit d’une victoire historique pour les patriotes et les souverainistes.

Fillon plaide coupable

De son côté, François Fillon prend tout le blâme de la défaite. Après avoir remercié les gens qui l’ont soutenu, il les a invités à voter contre l’extrême droite et par le fait même, pour le candidat Emmanuel Macron au deuxième tour.

C'est donc dire que la plupart des candidats défaits au premier tour se sont exprimés contre Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon réagira sur sa page Facebook dimanche, mais pour l'instant, il refuse de concéder la défaite.

Parmi les 11 candidats en lice, quatre avaient une réelle chance de passer au second tour:

Emmanuel Macron (En marche!)

Marine Le Pen (Front national)

François Fillon (Les Républicains)

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

Tôt dimanche matin en France, un sondage préliminaire à la sortie des urnes plaçait Macron en tête avec 24% des votes, deux points devant la candidate Marine Le Pen.

Le taux d'abstention est d'environ 23%. En 2012, il était de 20,52% et en 2007, de 16,22%.

La plupart des bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19h, heure locale, mais dans quelques grandes villes, les électeurs ont pu s'exprimer jusqu'à 20h.

- Avec la collaboration de Michaël Labranche