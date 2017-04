Les "vraies" affaires

Le 14 mars dernier Tysen Benz, un garçon de 11 ans du Michigan, a vécu une journée normale. Après l’école, il est allé rencontrer son tuteur sans que sa mère soit obligée de le lui rappeler. À son retour à la maison, il semblait joyeux, rien hors de l’ordinaire. Le soir même vers 22h, quand sa mère est allée lui dire bonsoir, elle l’a retrouvé pendu dans son garde-robe. Une connaissance sur Snapchat venait de lui écrire que sa blonde, 13 ans, s’était suicidée. C’était « une blague ». C’est la fillette de 13 ans qui avait utilisé le compte de quelqu’un d’autre pour faire croire ça à Tysen et il l’a cru, en effet.

Une jeune femme majeure et vaccinée du Québec a rencontré un jeune homme via une application il y a quelques mois, début 2017. Quelques textos, une conversation et puis hop! On décide d’aller souper ensemble question de tester la chimie. Au moment de payer l’addition de 175$, le gars s’est sauvé comme un crotté.

En 2016, les Canadiens et Canadiennes ont donné au minimum 17 millions $ aux escrocs amoureux, ces faux comptes qui séduisent hommes et femmes avec belles photos et paroles pour finalement leur soutirer des milliers de dollars. Je dis « minimum » car le Bureau de la Fraude du Canada estime que seulement 5% des fraudes sont rapportées, faute de honte. 5%!

Trois exemples des six derniers mois. J’aurais pu vous en sortir des douzaines et des douzaines. Trois exemples qui auraient été impossibles ou presque avant Internet.

L’internet, c’est une invention révolutionnaire qui change le monde de façon perceptible et surtout permanente. C’est aussi le plus grand outil de supercherie jamais inventé par l’Homme.

Qu’on parle de fake news, de commentaires haineux et de calomnie propagés par des faux comptes, de sites d’hameçonnage de l’Agence du revenu ou de Desjardins, ou de simples profils de gens mariés sur les sites de rencontre, il est impératif de faire la différence entre la vraie vie et le monde virtuel.

Ça peut paraître évident comme ça mais clairement on n’appuie pas assez sur ce principe fondamental. Que celui qui n’a jamais partagé un concours pour gagner une console (« Impossible de les vendre surplus d’inventaire ») ou une voiture sur Facebook (« Choisis ta couleur! ») lance la première pierre.

Tous les outils technologiques facilitent la fraude, qu’elle soit banale (dire à sa conjointe qu’on est à tel endroit alors qu’on est ailleurs) ou majeure comme les cas ci-haut mentionnés.

Avec les années qui passent, je me disais que la population allait intégrer ce principe de méfiance mais non, s’il y a de quoi, ça dégénère.

La naïveté d’un adulte c’est une chose mais quand les enfants obtiennent accès en ligne à un âge de plus en plus précoce, il devient vital de leur inculquer la simple notion suivante : ce n’est pas parce que c’est en ligne que c’est vrai. Au contraire même, il existe un haut pourcentage de chance que ce soit (au moins partiellement) faux.

Le développement d’un esprit critique est primordial à cet effet mais il faut aussi inculquer la prudence basique de ne pas se fier à 100% à nos communications électroniques. Même avec les gens que tu connais. À tout moment, la personne à l’autre bout de la connexion peut être quelqu’un d’autre.

Même entre adultes aguerris, un simple texto peut être mal interprété, imaginez lorsque la personne à l’autre bout de Messenger ment sciemment, pour faire du mal.

Personnellement, je pousse la prudence jusqu’à conclure en personne uniquement, à chaque fois, toutes mes ventes et tous mes achats sur les sites de petites annonces. Il va sans dire que je ne pousserai certainement pas mon audace jusqu’à me déshabiller pour quelqu’un jamais rencontré en personne sur Internet! (Rassurez-vous personne ne me l’a demandé... )

En plus de cette notion de méfiance naturelle que les gens doivent développer face au monde virtuel, il faut inculquer aux jeunes la perte de contrôle totale une fois que quelque chose se ramasse en ligne.

Pour votre adolescente par exemple, fort possible qu’elle ne pense qu’à envoyer une photo coquine à son amoureux, parce que « c’est comme ça » en 2017. C’est pourtant comme si elle se déshabillait à l’antenne d’une station télé globale, diffusant partout dans le monde en direct. Plus jamais elle ne pourra récupérer cette photo. L’image de son corps ne lui appartiendra plus jamais. Parlez-en à Amanda Todd ou à Rehtaeh Parsons, deux victimes Canadiennes de la permanence des choses sur Internet.

Ne laissez pas vos jeunes découvrir à la dure les pièges du virtuel. Parlez-leur du bienfait des « vraies » affaires.