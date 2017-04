Mon enfant, mon agresseur

L’enfant agrippe le col de son manteau et le tire vers lui, elle suffoque. Elle n’a pas le réflexe de descendre la fermeture éclair, simplement de regarder dans les yeux son enfant, qui l’étrangle, via son rétroviseur. À ce moment, l’enfant lâche sa prise. Lise recompose son visage et fait monter les deux autres enfants pour l’école. Elle sait que tout ne sera plus comme avant.