Petit spectacle et grand disque pour Ariane Moffatt

The Search For Everything

Incroyable exercice de style pour le septième album du chanteur sensible et guitariste étonnant. Après avoir versé dans le blues (Continuum, 2006) et le country (Paradise Valley, 2013), le troubadour folk pop tourne ses yeux vers les étoiles et s’inspire... du néant. Œuvre bien produite, certes, mais ­cette parution s’avère surtout beige, paresseuse et cruellement convenue. Bref, idéal pour la salle d’attente de bureau de dentiste.