Un dimanche à la campagne

Jamais je n’aurais pensé que cette histoire de DPJ musulmane aurait un tel écho. Merci à mes sources, dont une personne de confession musulmane, croyante et pratiquante, mais qui rejette les dérapages intégristes.

Mais j’ai trouvé l’antidote. L’an dernier, chéri et moi, lui né sur le Plateau et moi dans Hochelaga-Maisonneuve, sommes déménagés à la campagne. Nous en rêvions sans trop y croire.

Un jour, l’occasion s’est présentée d’acquérir, pour le prix d’un condo à Griffintown, un cottage sur trois acres de terrain, avec un grand étang rempli de poissons frétillants. Et un immense garage transformé en mancave par chéri qui lui aussi frétille de bonheur.

Nous sommes à une heure environ de Montréal. En région agricole. Pas de touristes, pas de station de ski, pas de restaurant célèbre, pas de spa, pas de vedettes. Que des fermes, des champs de maïs, des forêts, des tracteurs, des VTT, des dindes sauvages, des coyotes, des lièvres et des chevreuils qui viennent manger de la moulée près de la terrasse.

Une clairière déroule son tapis de fleurs sauvages sous la fenêtre de la chambre. De leur enclos, les ponies Shetlands et le superbe cheval Canadien de la voisine nous font des yeux doux. De temps à autre, une grosse poule brune vient nous saluer.

Comme ma vie a changé. J’ai troqué Louboutin, Armani et autres monuments vestimentaires de mon époque «patronne de magazines» pour des bottes de caoutchouc, même pas griffées «Hunter» et des chemises à carreaux. Qu’on appelle «tuxedos canadiens» dans mon patelin. J’ai abandonné Holt Renfrew pour le Tigre Géant et ma décapotable pour un John Deere.