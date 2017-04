Un guide pour découvrir l’art de rue autour du monde

Des pochoirs de Banksy aux mosaïques Space Invaders, un nouveau guide rassemble les meilleurs exemples de street-art (art de rue) autour du monde.

Les passionnés de street-art seront heureux de la sortie du nouveau guide Lonely Planet, Street Art, qui regroupe 140 lieux dans 42 villes du monde entier, de Londres à Melbourne, en passant par Montréal et San Francisco.

En plus des destinations elles-mêmes, le guide contient des portraits d’artistes­­ clés et des descriptions­­ de festivals et d’endroits majeurs, selon Ed Bartlett, qui a rassemblé tous ces éléments et écrit l’introduction du livre.

«Ce livre est conçu pour être le point de départ de votre voyage, et il met en valeur­­ dans le monde entier une sélection des villes majeures où vivre le street-art aujourd’hui, en proposant un guide détaillant pour chaque ville les lieux importants­­ qui vous permettront d’aller plus loin», écrit-il dans un communiqué. «Nous y avons également inclus les avis des figures les plus importantes de la scène­­.»

Londres

Pour percevoir le paysage urbain de Londres à travers le point de vue des artistes de rue de la ville, les lecteurs reçoivent­­ comme conseil de commencer par le quartier très branché de Shoreditch ainsi que ses voisins Brick Lane et Hackney, où ils pourront déambuler devant­­ des murs tagués avant de se rendre dans des clubs privés, des restaurants étoilés Michelin­­ et des boutiques très pointues.

Los Angeles

À Los Angeles, l’artiste belge ROA pose sa marque sur la ville avec ses tags d’animaux géants qui recouvrent plusieurs pâtés­­ de maisons sur Imperial Street, tandis­­ que Melbourne abrite des artistes comme Rone, DabsMyla et Kaff-eine.