Une bonne cuvée sans résultat

Le vol de retour entre New York et Montréal, habituellement un trajet éclair, a dû être long. Sans doute aussi long que les visages des joueurs du Canadien.

Et pour cause. En s’inclinant 3 à 1 devant les Rangers samedi, la troupe de Claude Julien a bêtement trébuché face à une formation devant qui elle était favorite pour l’emporter.

Une autre preuve que le hockey se joue sur la glace et non pas sur le papier. D’où la beauté du sport.

Cette élimination dès le premier tour est d’autant plus difficile à avaler qu’en raison de la formule actuelle des séries éliminatoires, le parcours semblait ouvert pour le Tricolore. Du moins jusqu’à la ­finale de l’Association de l’Est.

«Je l’ai dit avant le début des séries. Je trouvais que nous avions la meilleure chance depuis mes débuts avec cette formation. J’aimais tellement cette équipe, j’aimais ce que nous avions au sein de notre formation, a déclaré Brendan ­Gallagher, les yeux encore humides, dans les minutes suivant le revers ultime. Mais nous n’avons pas accompli le travail. C’est décevant, mais j’espère que ça nous servira de leçon. En attendant ­d’obtenir une autre chance.»

Les années passent

Cette chance, elle risque peut-être de tarder. La parité de la LNH étant ce qu’elle est, aucune équipe n’est assurée, d’une année à l’autre, de se qualifier pour le tournoi printanier.

Cette année, par exemple, 7 des 16 formations qui avaient pris part aux éliminatoires en 2016 n’ont pas été en mesure de se qualifier.

Les saisons qui viennent risquent d’être celles des Maple Leafs. Les Panthers et le Lightning, de retour en santé, leur feront une chaude lutte pour le sommet de la section Atlantique. Sans compter que les ­Sabres finiront bien par éclore.

À près de 32 ans (qu’il célébrera en août), Shea Weber devient de plus en plus conscient de cette ­réalité.

Malgré tous les titres acquis sur la scène internationale, le défenseur n’a jamais franchi le deuxième tour éliminatoire. Et en 12 ans dans la LNH, il n’a atteint cette ronde qu’à trois occasions.

«Ce n’est pas facile d’atteindre les séries. C’est un long chemin. Je crois que plusieurs joueurs n’avaient pas encore cette expérience, a-t-il indiqué. Quand tu vieillis, tu réalises que tu n’obtiendras pas des tonnes d’opportunités. Tu dois saisir cette chance. Pour cette raison, c’est difficile d’être éliminé dès le premier tour.»

La coupe, pas pour demain

Il y a maintenant 24 printemps que le Tricolore n’a pas ramené la coupe Stanley à Montréal. Une éternité dans un marché au passé glorieux.

«C’est triste de devoir attendre une autre année pour faire ce parcours. La vie continue et nous devons nous assurer que nous avons appris de cette expérience, que nous serons meilleurs à la prochaine occasion et que nous donnerons tout ce qu’il faut», a fait valoir Alexander Radulov.

De la façon dont la ligue évolue, on risque d’attendre encore longtemps avant de voir défiler le précieux trophée sur la rue Sainte-Catherine ou la rue Sherbrooke.

Le cœur ou la raison ?

Photo courtoisie

«Je suis content d’être ici. Je suis heureux de faire partie de cette équipe, même si nous avons perdu.»

Alexander Radulov a aimé sa saison à Montréal. Il a dit se plaire dans l’uniforme du Canadien malgré la déception de cette sortie ­expéditive.

Mais la question lui a été posée à peine quelques instants après l’élimination du Canadien, alors que le deuil venait à peine de commencer.

Le discours sera-t-il le même lorsque le directeur général d’une autre formation lui fera miroiter quelques millions de dollars ­supplémentaires le 1er juillet?

Au moment de commenter son entente avec le Canadien, l’été dernier, Radulov avait déclaré: «J’aime Montréal, je connais la franchise, c’est l’équipe avec le plus grand nombre de conquêtes de la coupe Stanley. J’aime la ville pour ma famil­le, pour mon enfant.»

Est-ce que tout cela pèsera encore dans la balance lorsqu’un des homolo­gues de Marc Bergevin tentera d’attirer le joueur russe avec une offre à long terme?

Probablement pas. Surtout s’il s’agit d’une formation qui aspire réellement à la coupe Stanley.

Marché peu attrayant

L’attaquant, qui soufflera ses 31 bougies le 5 juillet, a touché 5,75 millions $ au cours de la ­campagne qui vient de se terminer.

Un bon retour sur l’investissement pour Bergevin qui aura, au bout du compte, mis la main sur le joueur le plus électrisant de son équipe en saison régulière et le plus productif en séries ­éliminatoires.

Par conséquent, peut-il se permettre de perdre ses services? D’autant plus que le marché des joueurs autonomes sera le moins attrayant des dernières années.

Le manque de talent offensif ­disponible créera deux problèmes.

Les prétendants seront nombreux à courtiser les Radulov, T.J. Oshie, Patrick Eaves, Justin ­Williams et Martin Hanzal.

Si Bergevin ne peut convaincre le Russe de rester, il aura de la difficulté à trouver un joueur ­équivalent.

Amour inconditionnel ?

De plus, le clan Radulov étant au courant de ce fait, il risque de profiter de la surenchère pour faire augmenter sa valeur.

On sait que Radulov est à la recherche d’un pacte de longue durée et qu’il aimerait toucher un ou deux millions de plus que ce que lui ­rapporte son présent contrat.

Les deux parties auront fort probablement de la difficulté à trouver un terrain d’entente. À moins que l’amour de Radulov pour Montréal et pour le Canadien soit inconditionnel.