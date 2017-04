Une cuisine qui fait «pop»!

Telles des bulles dans une bouteille de champagne, les idées du chef Jérôme Bouchard sont en pleine effervescence dans la cuisine de La Champagnerie Québec.

D’abord attiré par une carrière en médecine, M. Bouchard a toutefois réalisé au cégep qu’il n’était «pas fait pour les bancs d’école». «J’avais besoin de plus d’action», se souvient-il, ce que la cuisine lui offre aujourd’hui avec «ses rush d’adrénaline et son coup de feu».

Après tout, il n’a pas tout à fait laissé tomber les sciences, puisque la cuisine se compose de diverses réactions chimiques, explique le chef de 29 ans. Quant aux mathématiques qu’il affectionne, Jérôme Bouchard les utilise tous les jours en calculant les coûts et les quantités. En plus, la cuisine fait «place à la création», souligne celui qui souhaitait épanouir son côté artiste.

Son amour pour la bonne bouffe puise ses racines dans son enfance alors que la préparation de repas faits maison a toujours été une préoccupation. Ses parents cuisinaient beaucoup, de la pâte à pizza jusqu’aux desserts maison, en passant par les rôtis déglacés à la sauce au thé et la pâte feuilletée, se rappelle-t-il. Lui-même devenu père de deux enfants, il en salive encore!

Carte blanche

À La Champagnerie (802, rue Saint-Joseph Est), M. Bouchard a carte blanche pour s’éclater. «Puisque je n’ai pas suivi de cours de cuisine, je suis mes envies et je trouve toujours la façon de réaliser ce que je veux», explique-t-il. Et ce, même si ses techniques pour y arriver sont un peu marginales, avoue le chef. Et selon ses dires, il est rare que ses idées ne se transforment pas en réussite.

Les plats qui se côtoient sur l’ardoise comblent tous les goûts, ne sont pas associés à une seule cuisine et changent «lorsqu’il n’y en a plus. Premiers arrivés, premiers servis». «Il n’y a aucune assiette qui se ressemble», affirme M. Bouchard, de façon à ce que chaque client vive sa propre expérience.

Que ce soient des fruits de mer, un plateau de dégustation, le bloc de boucher garni d’une pièce de viande à partager, le short ribs de bison, les linguine au homard... Les experts de La Champagnerie trouveront toujours un verre ou une bouteille de bulles pour l’accompagner. Et parce que l’effervescence est liée à la fête, la formule du restaurant est très conviviale.

Trois choses à savoir sur le chef

À 20 ans, par un hasard de la vie, M. Bouchard s’est retrouvé chef Chez Marius, où il a dû servir un méchoui pour 200 personnes à sa première journée. Défi relevé!

Par la suite, il a œuvré dans divers restaurants familiaux, avant d’apprendre son métier aux côtés du chef Guy Gagnon, au défunt restaurant La Faim de Loup. «Il m’a pris sous son aile. C’est lui qui m’a appris les techniques et m’a formé», dit-il reconnaissant.

Ses expériences au Château Bonne Entente, au Bistro l’Envers, au 48, Saint-Paul, au traiteur des Pères Nature et au Brigantin l’ont aidé à élaborer sa philosophie de la cuisine.

Bientôt la saison des champignons

Place à la diversité

M. Bouchard travaille une multitude de champignons frais de différentes façons: en pickles marinés, confits dans un bon gras, en velouté, déshydratés, en duxelles, farcis, etc. «Les champignons ont soif, tout ce qu’on leur donne, ils vont l’absorber, prendre les saveurs», dit-il.

À vos brosses

Il suffit simplement de les brosser à sec, à l’aide d’une brosse à poil fin, pour retirer la terre d’où ils proviennent, puis de les garder au réfrigérateur dans un papier absorbant avant de les cuisiner.

Trois trucs à retenir

Ne jamais les tremper dans l’eau.

Prévoir une grande quantité, puisque les champignons réduisent à la cuisson.

Toujours saisir à feu vif pour maximiser les saveurs à l’intérieur et créer un côté croustillant à l’extérieur.

Apprivoiser les champignons

Pour apprivoiser les champignons, pourquoi ne pas commencer par apprêter les variétés au goût plus délicat, comme la chanterelle, le pleurote, le shiitake et l’enoki. Puis goûtez à d’autres variétés comme la trompette de la mort et le lobster pour découvrir votre préféré.

Au menu

Lors du passage du Journal, le chef avait concocté un portobello farci d’une duxelles de champignons sauvages, entouré d’un velouté de champignons, puis accompagné de chips d’enoki au paprika fumé et d’œufs de caille pochés.