[VIDÉO] Tout ce que vous devez savoir sur le dernier volet des quarts de finale de La voix

C’est ce dimanche que se déroulait le dernier volet des quarts de finale de La voix sur les ondes de TVA et la frénésie était à son maximum.

Les derniers participants des coachs devaient montrer de quoi ils étaient capables et espérer récolter le vote du public.

Voici donc tout ce que vous devez savoir de ce deuxième volet des quarts de finale.

1. Zaz amène le printemps sur scène

Pour bien commencer la soirée, c’est la chanteuse Zaz qui a ouvert le spectacle en interprétant ses chansons «Si jamais j’oublie», «Je veux» et «On ira» avec les participants de La Voix. La bonne humeur se faisait sentir dans les studios Mel’s.

«Je suis trop contente d’être ici, comme à chaque fois!» a-t-elle lancé en entrevue avec Charles Lafortune après sa performance.

2. Les candidats de l’équipe de Marc Dupré sont très impressionnants

Margau interprète Let it go de James Bay.

«Premièrement, ton numéro était incroyable du début à la fin, c’était puissant vocalement... Et à ton âge de réussir à gérer tout ce stress-là et d’être capable d’être aussi solide que ça... Wow!», explique Marc Dupré.

Maxime interprète Je suis cool de Gilles Valiquette.

«T’as une attitude incroyable, je ne te dirais jamais assez combien j’aurais aimé ça travailler avec toi... J’espère te croiser sur un stage, pis ça va être cool», lance Éric Lapointe.

Michaël chante Aimons-nous d’Yvon Deschamps.

«C’était sublime. T’as une voix à grande portée. T’as une voix qui sort du plus profond de ton âme et ce soir c’est toute ton âme qui est sortie», explique Isabelle Boulay.

C’est finalement Michaël qui passera en demi-finale avec un pointage de 80 points

3. Les candidats de l’équipe de Pierre Lapointe sont prêts à tout

Hanorah interprète Mon cœur pour te garder de Noëlle Cordier.

«T’as un soul incroyable. Ta voix c’est une explosion de saveurs... C’est magique, c’est grandiose. Bravo!», lance Marc Dupré.

Sam Tucker interprète Down in Mexico de The Coasters.

«Sérieux Sam, Bravo! T’es extrêmement charismatique... T’es vraiment sexy! Vraiment je suis très fier de toi, pis t’as une personnalité qui est prête à juste voler avec son talent», explique Pierre Lapointe.

Zaya Solange interprète Papaoutai de Stromae.

«T’as réinventé Stromae d’une certaine façon... C’était très émouvant, merci beaucoup!», explique Éric Lapointe.

C’est finalement Sam Tucker qui passera en demi-finale avec un total de 105 points.

«J’imagine que je dois dire un gros merci à la Gaspésie et à tout le monde dans le fond», a lancé Sam visiblement heureux du résultat.

4. Le choix est déchirant entre les candidats de l’équipe d’Éric Lapointe

Cindy Daniel interprète Me and Bobby McGee de Janis Joplin.

«Bravo Cindy! On savait que tu avais de l’expérience, mais je pense qu’à travers La Voix le Québec a conscience de ton talent et de toute ta sensibilité», explique Éric Lapointe.

Désirée interprète Tu m’aimes-tu de Richard Desjardins.

«T’as vraiment fait une performance hallucinante... C’est très émouvant d’entendre Desjardins par quelqu’un comme toi, avec la voix que t’as... Vraiment!», lance Pierre Lapointe.

Jean-Seb Carré interprète Chasse-Galerie de Claude Dubois.

«T’as toujours le bon ton. T’as une voix d’une justesse et d’une précision incroyable. Merci, beaucoup», lance Éric Lapointe.

C’est finalement Désirée qui passera en demi-finale.

5. Grosse surprise pour les candidats de l’équipe d’Isabelle Boulay

Amos J. interprète Your Song d’Elton John.

«Si les Canadiens avaient des joueurs comme toi, on serait encore en série!», lance à la blague Marc Dupré.

Louis-Paul Gauvreau interprète L’abîme du rêve d’Incandescence.

«Écoute mon vieux, on pensait jamais voir un numéro comme ça à La Voix... je pense que le Québec avait besoin d’un star métal pis c’est toi», explique Éric Lapointe.

Willis Pride interprète Juste une p’tite nuite des Colocs.

«T’es tellement un gars surprenant, t’es un pianiste hallucinant et t’es un grand chanteur aussi... C’est beau de te voir chanter, vraiment bravo!», lance Pierre.

C’est finalement Louis-Paul Gauvreau qui passera en demi-finale avec un total de 88 points.

Les demi-finale auront lieu dimanche prochain sur les ondes de TVA à partir de 19h30