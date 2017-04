[VIDÉO] Une oeuvre d’art pour le Jour de la Terre

Pour le Jour de la Terre, Channel 4, une chaîne de télévision publique de la Grande-Bretagne, a demandé à l’artiste irlandais John Gerrard de créer une oeuvre.

«Ce drapeau révèle l’héritage de tous nos conforts.»

Gerrard a décidé de créer un drapeau de fumée noire, pour souligner la combustion effarante de CO2 depuis plus de cent ans. En effet, il a décidé de planter son drapeau sur le lieu du premier gisement de pétrole, à Spindletop au Texas. Son oeuvre s’intitule «Western Flag» («Drapeau occidental»).

On peut la visionner live à partir de YouTube durant tout le 22 avril.

Cependant, ce drapeau n’est pas réel, il est crée par ordinateur. Pour ce faire, lui et son équipe ont pris des milliers de photos du site (aujourd’hui abandonné, car il n’y a plus de pétrole à exploiter) afin de reproduire numériquement le site le plus précisément possible. La fumée est créée par ordinateur elle aussi, signifiant donc qu'aucune émission toxique n'est émise.

La fumée noire qui forme ce drapeau symbolise l’exploitation sans relâche des combustibles fossiles et la destruction environnementale qu’elle produit en son sillage. Simple, mais puissant.