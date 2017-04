Ces 10 célibataires Montréalais tentent de trouver l'amour en auto

Présenté par

Tannés de toujours voir les mêmes visages sur Tinder? Essoufflés de rencontrer dans les bars? On s’est tous déjà senti en quête d’amour à un moment ou à un autre de notre vie. Voici votre chance de rencontrer de nouveaux visages et de trouver l'amour autrement.

Ce printemps, l'auto vedette du Sac de chips reprend du service et accueille, pour une seconde année consécutive, dix célibataires en quête d’amour pour un roadtrip unique en son genre dans les rues de Montréal.

Les prétendants retenus dans le cadre de la web-réalité L’amour en auto auront la chance de vivre une expérience trippante et peut-être amoureuse le temps d’un trajet dans la métropole.

Pour s’inscrire, vous devez être célibataire, âgé entre 18 et 35 ans, et habiter Montréal et les environs.

Envoyez un courriel à inscriptions@quebecormedia.com incluant votre nom, âge et une photo de vous, en expliquant ce que vous recherchez chez votre futur partenaire.

L’implication consiste en une demi-journée de tournage.

Vous avez jusqu’au 5 mai prochain pour soumettre votre candidature.

Qui sait qui vous pourriez croiser sur votre route!

Bonne chance à tous!