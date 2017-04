TURCOTTE, Pauline

(née Mireault)



Le 18 avril 2017, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Pauline Mireault, épouse de feu M. Jean-Baptiste Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses filles Jeannine et Micheline L’Espérance, leurs conjoints Normand Drolet et Patrick Kuntz, sa petite-fille Isabelle Drolet (Martin Gauthier), son arrière-petite-fille Catherine Allaire, son frère Marcel Mireault, sa soeur Madeleine Henrichon ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 27 avril 2017 de 15h à 19h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 19h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital Anna-Laberge.