7 choses à faire à St. John’s et dans ses environs

ST.JOHN’S, Terre-Neuve | D’un océan à l’autre, le Canada regorge d’endroits magnifiques. Bien qu’il soit coûteux de voyager en avion sur notre territoire, il vaut la peine de s’y attarder. St. John’s et l’île de Terre-Neuve figurent dans cette liste de lieux qui méritent l’attention de ceux et celles qui sont avides de découvertes et d’aventures.

1 - Ses lieux historiques

Photo courtoisie

Attraction la plus prisée de St. John’s, Signal Hill vous charmera à coup sûr. Peu importe l’endroit choisi pour se loger au centre-ville, ce lieu historique ne se trouve qu’à une dizaine de minutes et vous permettra d’admirer la ville dans toute sa splendeur, de même que l’océan Altantique. Le fort (la tour Cabot) et ses canons ancestraux nous abreuvent du passé.

Signal Hill a servi à la défense du port de St. John’s par son endroit stratégique lors des siècles derniers et a été le théâtre de la première communication translantique sans fil en 1901. Pour profiter au maximum des attraits du site, il vous faudra un ciel dégagé, sans quoi le brouillard, fréquent de l’île, gâchera votre plaisir, surtout au sommet de la colline.

Photo Roby St-Gelais

À 11 km du centre-ville, un autre endroit immanquable d’un séjour à Terre-Neuve est le fort de Cape Spear, le point le plus à l’est du continent nord-américain. De là, Paris est plus près que ne l’est Vancouver dans le même pays! Emblème de Terre-Neuve, l’endroit est idéal pour voir des icebergs ou des baleines, au printemps comme en été.

2 - La East Coast Trail

Photo courtoisie

Les amateurs de plein air et de randonnées pédestres seront servis à souhait par ce lieu bucolique offrant 540 km de sentiers situés le long de la côte de Terre-Neuve dans la péninsule Avalon. Il y en a pour tous les goûts avec les différents sentiers et leurs degrés de difficultés tout aussi uniques les uns que les autres qui traversent plusieurs petites villes, ce qui vous permettra de vous arrêter en chemin pour un repos bien mérité.

3 Un divertissement nocturne d’excellence

Que ce soit pour boire une pinte d’une bière artisanale, un bon vin ou un excellent cocktail, les nombreux bars au centre-ville de St. John’s assouviront à coup sûr la soif de ses visiteurs. Pour les plus fêtards, une virée sur George Street s’impose. C’est là qu’on trouve le plus grand nombre de bars par habitant de toutes les rues d’Amérique du Nord: plus d’une vingtaine. Chansonniers, pubs, discothèques ou bars sportifs, les choix ne manquent pas. En été, des concerts sont organisés sur la scène en plein air.

4 - S’enrichir sous un toit

Photo Roby St-Gelais

Puisque la météo de St. John’s joue souvent de vilains tours, les musées à la disposition du public valent le prix d’entrée les jours de pluie ou de tempête de neige – si vous voyagez l’hiver.

Avec ses expositions de toutes sortes sur la faune, l’histoire et la culture de Terre-Neuve, The Rooms saura combler tous les membres de la famille. Si le cœur vous en dit, le restaurant au dernier étage, surplombant la baie de St. John’s, conclura la visite de bonne façon. Et pourquoi pas un petit verre avec ça?

Le Johnson GEO Centre, un centre d’interprétation géologique situé non loin du site de Signal Hill, est également l’une des activités intérieures les plus populaires de la capitale terre-neuvienne. Au total, 14 attractions. Passionnés de sciences, c’est l’endroit tout désigné pour vous.

5 - Les maisons multicolores

Photo courtoisie

Partez à la chasse à ces maisons pittoresques que l’on trouve dans les quartiers les plus anciens de la ville, en périphérie du centre-ville, à travers des rues escarpées. C’est frappant dès les premiers kilomètres en voiture. À pied, vous admirez encore plus la splendeur de cet arc-en-ciel urbain unique en son genre. Une maison verte ou rouge, vous imaginez?

6 - Terry Fox et son empreinte

Le 12 avril 1980, Terry Fox commençait à St. John’s son Marathon de l’espoir pour la recherche contre le cancer qui devait le mener d’un océan à l’autre, soit jusqu’à l’île de Vancouver, avant qu’il soit forcé de s’arrêter près de Thunder Bay.

Avant le départ, il trempa sa jambe artificielle dans l’océan Atlantique, espérant pouvoir faire la même chose dans le Pacifique pour honorer la devise du Canada. La statue rappelle son premier pas à sa sortie de l’eau vers l’Ouest. Bien que difficile d’accès, ce monument commémoratif rend hommage à l’un des grands sportifs que le pays ait connus.

7 - Une impressionnante église

Lieu historique national, la basilique St. John the Baptist (basilique-cathédrale Saint-Jean-Baptiste) est un pèlerinage incontournable, qu’on soit croyant ou non. Construite au 19e siècle pour affirmer la puissance de l’Église catholique à Terre-Neuve, elle est visible de toute la ville.

Ne soyez pas gênés et prenez la peine d’y pénétrer pour admirer l’architecture du plafond et les immenses vitraux de l’édifice.