DOUGLAS, Noella



(née Paquette)Décédée paisiblement à la maison, à l'âge de 89 ans, entourée de sa famille, le 22 avril 2017.Prédécédée par son époux Donald Thomas Douglas, son fils Donald Alexander, ainsi que ses frères et soeurs Beatrice, Aldoria, Theophile, Florida, Mary, Bertha, Hector, Henry, Paul, Rolly et Alexander.Elle laisse dans le deuil ses filles Darlene (François), Esabelle (Mel) et Kathy (Jerry), son fils Tom (Brenda), ses petits-enfants adorés Carole (Terry), Sandra (Keith), Chantal (Ben), Amanda (Jean-François), Cynthia (Daniel), Robin, Kim (Jason), Ryan, Tyler, ainsi que treize arrière-petits-enfants et plusieurs neveux et nièces.Une personne exceptionnelle et attentionnée, Noella a dédié sa vie à améliorer la qualité de vie de gens atteint d'handicaps intellectuels. Elle leur a donné l'opportunité de se divertir, incluant un café où ils pouvaient se mêler à de jeunes volontaires, un camp d'été, une troupe de théâtre et plusieurs autres activités auxquelles ils pouvaient participer. En 1978, elle a fondé les Olympiques Spéciaux Québec et a continué son implication au sein de cette organisation jusqu'à la fin de ses jours. Noella a reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son travail envers les olympiques spéciaux. Elle a aussi été une bénévole de longues date avec les Guides du Canada.La famille recevra les condoléances au:1640 BOUL. COTE-VERTUST-LAURENT, Qc514 331-1104le mercredi 26 avril de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00. Les funérailles seront célébrées à la chapelle du salon funéraire le jeudi 27 avril à 14h00 suivi d’une réception.Des dons aux Olympiques Spéciaux Québec seraient appréciés. Les arrangements floraux sont aussi les bienvenues.Ses cendres seront enterrées au Cimetière Mont-Royal au côté de son époux, où ils reposeront en paix.