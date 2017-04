Affaissement sur l’autoroute 25: un chemin de détour devrait être ouvert ce vendredi

SAINT-ROCH-OUEST – Le ministère des Transports a entamé ce lundi la construction d’un chemin de détour dans le secteur de l’autoroute 25 à la hauteur de Saint-Roch-Ouest, dans Lanaudière, où un important affaissement de terrain a eu lieu le 7 avril.

L’autoroute est fermée dans les deux directions entre les kilomètres 44 et 45 depuis environ deux semaines, et les automobilistes doivent, depuis, effectuer des détours par des routes locales.

La porte-parole du ministère des Transports pour la région, Geneviève Laforest, a indiqué lundi à l’Agence QMI que le chemin de détour serait ouvert vendredi. «Les bretelles d’entrée et de sortie entre les kilomètres 44 et 45 seront reliées, ce qui raccourcira le détour», a expliqué Mme Laforest, ajoutant toutefois que cette mesure ne toucherait que la direction nord.

Pour la direction sud, le détour proposé actuellement par le ministère – soit par la route Saint-Philippe (l’ancienne route 125), le rang de la Rivière Sud et le rang du Ruisseau-des-Anges – demeurera en vigueur.

Pour ce qui est de la réparation rendue nécessaire par l’affaissement de terrain, la porte-parole du ministère a précisé que les travaux de démolition pour la reconstruction devraient commencer au début mai.

Le 18 avril, le ministre des Transports, Laurent Lessard, a mentionné que le tronçon de l’autoroute où a eu lieu l’affaissement ne serait pas rouvert avant au moins deux mois.