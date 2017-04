«Montréal est mon premier choix» -Alexander Radulov

Le retour d’Alexander Radulov aura été bénéfique autant pour le Canadien que pour le joueur russe qui a prouvé à tout le monde qu’il avait toujours sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Maintenant que la saison est terminée, Marc Bergevin devra trouver une manière de conserver les services de son fougueux attaquant. S’il a convaincu Radulov d’accepter les termes d’un contrat d’une saison pour 5,75 millions $, la tâche risque d’être plus compliquée cette fois-ci.

«Je veux avoir un contrat de plus d’un an, c’est certain! Montréal est mon premier choix, c’est mon équipe et j’aime la ville. C’est un honneur de jouer ici et les partisans sont incroyables. Je suis content que Marc Bergevin m’ait donné l’opportunité de revenir dans la meilleure ligue au monde.»

Plusieurs rumeurs ont circulé à l’effet que l’ancien des Remparts de Québec demanderait un contrat de six saisons, d'une valeur avoisinant 36 millions $.

«Je veux jouer pour une équipe qui a des chances de gagner, a simplement admis Radulov. Tout le monde a donné le meilleur de soi-même. C’est difficile à accepter, mais il faut aller de l’avant. Je ne peux pas dire que je suis satisfait. Il va me falloir du temps.»

Une raison qui pourrait jouer dans la balance lors de sa décision est la présence de plusieurs bons vétérans qui seront de retour avec l’équipe, dont Shea Weber qui avait joué avec Radulov à Nashville.

«Shea Weber a eu une grande influence sur mon arrivée à Montréal. J’aimerais encoure jouer avec lui. Il est mon bon ami.»

Radulov a également confirmé que la Fédération de hockey russe l’a contacté, mais il a refusé son invitation et ne participera pas au Championnat du monde de hockey.