Brock Sunderland nouveau DG des Eskimos

Les Eskimos d’Edmonton ont nommé Brock Sunderland comme directeur général et vice-président des opérations football, lundi.

Le natif de Great Falls, au Montana, a occupé le poste d’adjoint au DG chez le Rouge et Noir d’Ottawa au cours des quatre dernières campagnes; cette équipe a d’ailleurs remporté la Coupe Grey l’an passé. Dans la capitale fédérale, il était notamment responsable des négociations contractuelles et du recrutement. Auparavant, il a travaillé au sein de l’organisation des Alouettes de Montréal, avant de se retrouver chez les Jets de New York, dans la NFL.

Sunderland remplacera Ed Hervey, congédié le 7 avril. En 2016, le club albertain a pris le quatrième rang de la section Ouest en vertu d’une fiche de 10-8.