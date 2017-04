Comment choisir son exterminateur à Montréal

Des problèmes de parasites peuvent apparaître à tout moment, vous obligeant à demander l'aide d'un professionnel pour lutter contre ces ravageurs. Parfois, choisir une entreprise d’extermination à Montréal peut s’avérer périlleux. En effet, il existe de nombreuses compagnies d’extermination, chacune d’entre elles offrant des services variés. Pour cette raison, il est important de ne pas vous précipiter sur une décision. Au contraire, envisagez de discuter avec plusieurs entreprises avant de vous décider. Même si votre problème de parasites est urgent, prenez le temps de rechercher une entreprise réputée et compétente qui respecte les normes.

Lors de la sélection d'un professionnel de la lutte antiparasitaire, évaluez les entreprises selon ces facteurs clés



En cas de besoin d’un exterminateur à Montréal, pour l'extermination des souris, fourmis, punaises de lit et tous les organismes nuisibles, suivez ces conseils afin de bien choisir la bonne entreprise :

1. Les qualifications de l’entreprise

Les techniciens ont-ils des licences actuelles et sont-elles de la bonne classification pour le travail en question ? Vous pouvez vérifier les licences en appelant votre bureau de réglementation des pesticides. De plus, assurez-vous que l’exterminateur est en mesure de vous informer sur la réglementation des produits et des techniques de sécurité.

2. L’expérience de l’entreprise

Il est important de faire affaire avec une entreprise légitime ainsi que des employés certifiés. Depuis combien de temps l’entreprise existe-t-elle ? Est-ce que les exterminateurs de punaises de lit, fourmis, souris ou autres nuisibles sont bien formés dans le domaine ? Vous pouvez également vérifier si l’entreprise a déjà traité des infestations semblables à la vôtre.

3. Le service à la clientèle de l’entreprise

Un facteur qui semble anodin, mais qui est pourtant si important ! Assurez-vous de faire affaire avec une entreprise dont la priorité est de traiter votre situation et vos préoccupations avec soin et respect. Il est important que les employés soient en mesure d’identifier le type d’infestation et d’expliquer l’ampleur de la situation. De plus, ils devraient être en mesure de vous fournir tous les détails au niveau du comportement du ravageur, des produits utilisés et tout autre détail relatif au traitement.

4. La sécurité

Bien que les parasites puissent être nuisibles à votre santé, les produits le sont tout autant. Ces derniers peuvent procurer des effets néfastes s’ils ne sont pas utilisés d’une manière convenable. N’hésitez pas à poser des questions à ce sujet à l’entreprise d’extermination. Une entreprise digne de confiance n’hésitera pas à discuter des options de produits et de leur façon de procéder pour réduire les risques environnementaux afin de bien vous protéger ainsi que votre famille. Alors, vérifiez si l’entreprise offre une politique d’assurance, si elle utilise les équipements de protection nécessaires lors de l’application et si elle prend des mesures afin d’éviter des expositions ou des accidents inutiles.

D’autres informations importantes

Une fois que vous avez sélectionné une entreprise de lutte antiparasitaire, prenez note des éléments suivants :

Les coordonnées de l'entreprise

Les noms des employés qui effectueront le travail;

L'heure et la date des inspections / traitements;

Les noms des produits qu'ils utiliseront et leurs numéros d'enregistrement EPA;

La formulation de chaque produit et son utilisation. Par exemple, le produit est-il un gel, un vaporisateur ou une poussière ?;

Toute préparation que vous avez besoin d’effectuer avant le traitement, comme de ranger vos articles, d'éliminer les items dans les armoires de cuisine ou d’éloigner les animaux domestiques ou les enfants de la zone concernée;

Des informations préventives, telles que les effets potentiels sur la santé en cas d'exposition aux pesticides.

Bref, un contrôle efficace des organismes nuisibles nécessitera une bonne communication et coopération entre vous et l'entreprise d’extermination. Posez des questions et assurez-vous que vous comprenez le traitement ainsi que vos responsabilités afin que le tout soit une réussite.