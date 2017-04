Comment gravir les échelons rapidement dans une PME

Audrey Neveu - 37e AVENUE

Les petites et moyennes entreprises sont des milieux d’emploi stimulants, mais il est parfois ardu de grimper les échelons en raison de leur petite taille. Voici comment s’y prendre pour avancer plus vite dans une PME.

La progression dans les petites entreprises peut être rapide, car le chemin vers le sommet de la hiérarchie est plus court. Le nombre plus restreint d’employés fait qu’il est plus aisé de se faire remarquer et de rendre visible son travail. Toutefois, comme il y a un nombre limité de postes, il peut être difficile d’être promu lorsqu’ils sont tous déjà occupés par des personnes compétentes.

Les salariés des PME sont souvent en contact quotidien avec le patron, ce qui leur donne une belle occasion de prouver leurs compétences. Un engagement sincère peut être grandement apprécié par le patron, qui tient à la réussite de l’entreprise plus que le gestionnaire intermédiaire.

Étant donné que les employés de PME sont appelés à avoir des responsabilités variées, la polyvalence est un atout indéniable pour tout employé qui souhaite se démarquer. L’esprit d’initiative et l’autonomie sont utiles pour réussir dans plusieurs tâches très différentes à la fois.

Contrairement aux salariés des grandes entreprises qui ne sont souvent qu’un maillon dans la chaîne, ceux des PME ont la possibilité d’avoir une vision plus globale et précise du fonctionnement de leur entreprise. Le résultat de leurs actions est rapidement visible. Ils sont donc plus à même de voir comment ils peuvent participer à la croissance de leur compagnie.

Avoir travaillé dans une PME peut même s’avérer un atout si l’on souhaite poursuivre sa carrière dans une grande entreprise par la suite. Le CV d’un candidat ayant une

expérience très riche dans une PME séduira davantage un recruteur que celui qui a travaillé dans une grande entreprise prestigieuse, mais à un poste moins intéressant.