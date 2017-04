Condamné à cinq ans de détention pour le trafic de 25 000 comprimés de méthamphétamine

Un trafiquant de drogue a appris lundi que le Tribunal n’entendait pas à rire avec la méthamphétamine lorsqu’il a été condamné à une peine de cinq ans de détention et à une amende de 25 000$.



En 2011, Dave Audet, 37 ans, et son comparse Anthony Brochu, 25 ans, ont été arrêtés dans le cadre du projet Costaud mené par les policiers de la GRC qui enquêtaient sur la vente de stéroïdes à un mineur.



À l’époque, un agent d'infiltration avait réussi à rencontrer Brochu qui lui avait vendu des stéroïdes mais également des méthamphétamines, en précisant qu’il pouvait lui en fournir «en grande quantité».



«Anthony Brochu va alors mettre les agents d’infiltration en lien avec son fournisseur, Dave Audet», a rappelé brièvement le juge Alain Morand.



En août 2011, 25 000 comprimés ont été livrés puis les policiers ont procédé à l’arrestation des deux hommes.



Si Brochu a un rapport présentenciel que l’agente de probation a qualifié «d’extrêmement positif», elle n’était pas du même avis pour Dave Audet.



«Il a une criminalité structurée, une personnalité délinquante et les peines qu’il a eu par le passé n’ont pas eu d’effet dissuasif», a mentionné le magistrat.



Depuis 1998, Audet a reçu des sentences pour différentes infractions, notamment séquestration, extorsion, voies de fait, méfait, entrave, menace et harcèlement et, au moment où il s’est fait piéger en 2011, il était sous le coup d’une probation.



«Le seul facteur atténuant est votre bonne conduite depuis votre arrestation», a ajouté le président du Tribunal avant de condamner l’accusé.



Pour payer l’amende, le juge a accordé à Audet une période de huit ans «à défaut de quoi vous serez condamné à purger une année de façon consécutive à toute autre peine» a précisé le magistrat.



Le 9 mai prochain, ce sera au tour du coaccusé de Audet, Anthony Brochu, de recevoir sa sentence.