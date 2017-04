Conditions de travail dans les PME : de bonnes nouvelles

Audrey Neveu - 37e AVENUE

Pour s’épanouir, les petites et moyennes entreprises pourraient être l’environnement de travail idéal. La qualité des conditions de travail offertes au sein des PME concurrence de façon directe celle dans le secteur public et des grandes entreprises.

Exit, l’image du travailleur se tuant à la tâche une soixantaine d’heures par semaine dans une PME sans grande contrepartie. Les PME offrent « de bonnes conditions de travail » et font des efforts pour favoriser l’épanouissement de leurs travailleurs, selon les résultats d’une enquête menée il y a quelque temps par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

D’ailleurs, le salaire octroyé par les PME est assez compétitif. Le taux horaire moyen était de 18 $/heure, soit environ 70 % de plus que le salaire minimum, selon la FCEI.

Des « mesures de conciliation travail-vie personnelle » sont offertes par 87 % des PME. Parmi les 1 021 patrons interrogés, une majorité offre la flexibilité dans le choix des vacances (63,4 % des PME), dans les horaires de travail (43,3 %), les congés non rémunérés pour obligation personnelle (49,3 %) ou encore la possibilité d’horaire réduit (30,8 %).

Et dans plus de six cas sur dix, les chefs des PME affirment que ces mesures ont permis de meilleures relations avec leurs employés. Ces derniers se disent en outre davantage satisfaits de leur environnement de travail.