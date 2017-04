Cri du cœur des agriculteurs à Trudeau

La Coop fédérée demande à Justin Trudeau de protéger l’industrie agroalimentaire québécoise face aux menaces protectionnistes de plus en plus insistantes et frontales du président américain.

«On ne peut pas faire du troc avec la gestion de l’offre. Si ce système tombait, plusieurs régions verraient l’agriculture disparaître à jamais...», a déploré Ghislain Gervais, président de La Coop fédérée dont le chiffre d’affaires dépasse les 9,2 G$ par année.

Bataille à armes égales

«Les fermiers américains sont subventionnés à coup de milliards... Or, nous avons le droit nous aussi, en tant que nation, de préserver notre agriculture, comme le font l’Inde et le Brésil par exemple», a insisté M Gervais précisant que ses 90 000 membres font toujours confiance en Trudeau.

Pour Simon Bégin, porte-parole de l'Institut Jean-Garon, les récentes sautes d’humeur de Trump concernant l’industrie laitière ne sont pas les pires risques qui pèsent sur le dos des producteurs laitiers québécois qui compte la moitié des 11 000 fermes au pays.

«La rhétorique du président américain est inquiétante, c’est vrai. Mais l’attitude de laisser-aller du gouvernement canadien dans le dossier du lait diafiltré l’est encore plus!», a déploré M Bégin, rappelant que ce produit continue d’échapper aux lois fiscales existantes.

Deux visions s’affrontent

En Ontario, certains fermiers ont plutôt décidé d’offrir du lait diafiltré aux transformateurs canadiens à des prix très bras pour concurrencer les fermiers américains de plein fouet.

Dans le reste du Canada, plusieurs sont allés plus loin encore et ont demandé à Justin Trudeau de profiter de la prochaine renégociation de l’ALENA pour abandonner le système de gestion de l’offre.

Rappelons que selon l’OCDE, les mesures protectionnistes canadiennes coûtent cher aux consommateurs canadiens qui doivent débourser plus de 3 G$ par année pour les produits laitiers et de la volaille notamment.