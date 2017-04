Don d’organes, le moyen de sauver des vies

Nous célébrons du 23 au 29 avril, la 20e Semaine nationale du don d’organes et de tissus. Transplant Québec nous rappelle qu’il y a actuellement 841 personnes au Québec en attente d’une greffe.

Saviez-vous que lorsque survient un décès, un individu sur cent (1/100) seulement se conclut par un ou plusieurs prélèvements d’organes ? Au Québec, on estime donc qu’il y a un potentiel de 300 donneurs par année si toutes les conditions sont réunies et qu’une seule personne peut sauver à lui jusqu’à 8 vies.

Modèle basé sur la bonne volonté

Le don d’organes au Québec est basé sur la bonne foi des citoyens. Vous pouvez faire part de vos intentions en remplissant le formulaire « Consentement au don d’organes et de tissus » de la régie de l’assurance maladie du Québec, en signant l’autocollant de consentement à apposer au dos de la carte soleil ou encore par l’entremise de votre notaire. Or, de nombreuses personnes omettent chaque année de le faire, même s’ils n’ont aucune objection a priori.

La France est un exemple

Le 1er janvier 2017, la France a modifié sa loi sur les dons d’organes. Dorénavant, les Français sont tous présumés être des donneurs, à défaut d’avoir signifié le contraire en s’enregistrant, par courrier, sur le registre national du refus.

De plus, si une personne décédée n’est pas inscrite sur ce registre, les proches sont systématiquement consultés pour connaître la volonté du défunt. Dans plus de 30 % des cas, cela aboutit à un refus de don motivé par l’opinion de la famille et non de la personne concernée.

Et pourquoi pas au Québec ?

Pourquoi ne pas suivre le modèle de nos cousins français ? Qu’est-ce qui empêcherait de renverser la présomption de refus vers la présomption d’acceptation ?

Les personnes qui ne souhaitent pas donner leurs organes n’auraient qu’à signifier leur intention par un registre de la régie de l’assurance maladie du Québec, ou en signant un autocollant sur la carte soleil, afin de faire part de leur désaccord. J’ai la conviction profonde qu’une personne ne souhaitant pas offrir ses organes au moment du décès posera les gestes nécessaires pour enregistrer son refus. Cependant, je connais bien des gens qui sont d’accord pour faire ce don ultime, mais qui ont omis de faire part de leur acceptation. Agissons pour sauver des vies et ça ne coute pas plus cher pour une fois.