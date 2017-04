Échangeur Turcot, des changements visibles d’ici la fin de l’année

Estimé à 4 milliards de dollars, le nouvel échangeur Turcot, dont toutes les structures seront faites d’acier, conservera les mêmes mouvements que l’ancien, mais ils y seront plus fluides pour les voitures et les bretelles seront plus larges afin de permettre l’instauration de voies de service pour la sécurité des usagers. De plus, « de façon générale, tout l’échangeur sera plus bas [que la hauteur des structures actuelles] ce qui aidera le maintien à long terme », souligne M. Marcoux.

Photo Dario Ayala / Agence QMI

Seront mis en service en 2017 :