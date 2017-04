Entreprises : la taille compte

Steve Proulx – 37e AVENUE

D’un côté, la flexibilité, l’initiative, l’aventure, mais aussi la précarité des PME ; de l’autre, les gros moyens, la sécurité d’emploi, mais aussi la lourdeur administrative des grandes organisations. Deux mondes à part et surtout, deux philosophies de vie au travail. Grande ou petite, quel type d’entreprise est fait pour vous ?

Les plus et les moins des petites

La PME est à taille humaine. Toutes les fonctions et les départements sont à la portée de ses employés qui peuvent ainsi vraiment faire une différence dans l’entreprise. Comme les moyens sont limités, on s’y responsabilise davantage et on apprend à assumer plusieurs tâches parfois très différentes. Il faut aussi faire preuve d’initiative et d’imagination pour arriver à faire plus avec moins. Quand vous n’avez pas des tonnes d’outils à votre disposition... vous devez faire avec ce qu’il y a!

La petite taille des PME est aussi synonyme de moins de ressources pour la formation. En général, il faut y apprendre par soi-même. Une fois formés, les employés qui ont élargi leurs horizons vont souvent continuer leur chemin ailleurs...

D’autre part, la réactivité des PME, qui « bougeraient plus rapidement » grâce à la légèreté de leur organisation, serait en partie un mythe. Le succès ou l’échec des petites boîtes serait essentiellement dû au talent ou aux lacunes de son dirigeant et de ses cadres. Comme la PME repose sur peu d’épaules, celles-ci doivent être d’autant plus solides. Y travailler suppose donc d’avoir une grande confiance en ses chefs.

L’ampleur des grosses

Travailler dans une grosse entreprise, c’est au contraire accepter que les employés soient les petites pièces d’un grand casse-tête. Ce côté « rouage dans la machine » suppose une dilution des responsabilités, mais aussi des risques. Il devient notamment possible de se réorienter et de changer d’emploi sans changer d’entreprise, en conservant les mêmes avantages sociaux et le même environnement de travail. En revanche, on y évolue plus lentement qu’en PME. Il y a beaucoup de marches à monter avant d’atteindre un niveau de direction. En revanche, on peut occuper un poste sénior après quelques années seulement dans une petite entreprise.

Les grosses entreprises ont aussi de gros moyens pour mener des projets d’envergure... à condition toutefois d’avoir la patience de surmonter les lourdeurs bureaucratiques pour y avoir accès. Elles seraient aussi synonymes de gros salaires : en 2016, la rémunération hebdomadaire moyenne, incluant les heures supplémentaires, était de 1 080 $ en grande entreprise, comparativement à 820 $ par semaine dans les PME canadiennes, selon Statistique Canada.

Aventure ou sécurité

Mais la clé du bonheur au travail reste l’adéquation entre la personne et son environnement professionnel. Une étude conjointe de l’Université de Montréal et de Concordia confirme que s’accrocher à un poste pour des raisons purement matérielles ne fonctionne pas. C’est donc finalement votre personnalité qui doit trancher : les tempéraments « entrepreneurs » et « aventureux » s’épanouiront mieux dans une PME, alors que ceux qui recherchent la sécurité préféreront la grosse boîte.