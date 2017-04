Établissements de santé vétustes : pas de réinvestissement massif

Malgré les besoins, le gouvernement Couillard n’entend pas rehausser de manière significative ses investissements dans les infrastructures en santé.

Québec doit concilier les sommes dédiées aux infrastructures avec celles consacrées aux soins pour les patients, rappelle le ministre de la Santé. «Ce sont des vases qui sont totalement communicants, affirme Gaétan Barrette. Alors, il serait erroné et très inapproprié de mettre le focus sur un seul aspect. On doit avoir des décisions équilibrées.»



L’état du parc immobilier du réseau de la santé démontre «l’importance de l’équilibre budgétaire qui nous permet d’avoir des marges de manœuvre pour maintenir et mettre à niveau nos infrastructures dans lesquels se donnent les soins, plutôt que de payer de la dette», ajoute le ministre.



En piteux état



Le Journal rapportait lundi que plusieurs établissements du réseau de la santé sont dans un état considéré comme «mauvais» ou «très mauvais». Certains présentent même un taux de vétusté qui dépasse 100%.



Il en coûterait 436 millions$ uniquement pour maintenir les actifs en place, selon le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2018.



Malgré tout, Québec tente de combler l’écart grâce aux marges de manœuvre dégagées avec l’atteinte de l’équilibre budgétaire, souligne le ministre. «On a déjà fait des investissements significatifs, on a réduit ce déficit-là de 46 millions$ par rapport à l’année dernière. Et on a investi 20% de plus cette année par rapport à l’année dernière», dit Gaétan Barrette.



Laisser-aller



Le porte-parole de la CAQ en matière de Santé se désole du «portrait désastreux» dressé dans le PQI. «Si le gouvernement a compris qu’il fallait le faire pour les écoles, après qu’on lui ait maintes fois rappelé que nos élèves s’y trouvaient, là il faudrait peut-être qu’il se rende compte que les investissements ne peuvent plus attendre», lance François Paradis.



Tout comme la CAQ, la porte-parole du PQ en matière de santé, Diane Lamarre, blâme la mauvaise gestion des gouvernements libéraux depuis 14 ans. «Le gouvernement libéral avait la responsabilité d’avoir une réserve [financière] et d’entretenir adéquatement les différents immeubles dont il est responsable», dit-elle.