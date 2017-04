POIRIER, Olivier



À St-Jérôme, le 21 avril 2017, est décédé à l'âge de 21 ans, Olivier Poirier, fils de M. Claude Poirier et de Mme Chantale Monette.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères Francis et Félix, ses grands-parents: Mme Marguerite Labelle (feu M. Gaétan Monette), M. Yvon Poirier (Mme Claudette Lachance) ainsi que ses oncles et tantes, cousins(es), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 25 avril 2017 de 13h à 16h et 18h à 21h et mercredi dès 9h à la:DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY EST, ST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le mercredi 26 avril 2017 à 11h en l'église St-François-Xavier à Prévost (994 rue Principale, Prévost J0R 1T0).Des dons au centre de prévention suicide Le Faubourg à St-Jérôme seraient appréciés. (Formulaires disponibles à la résidence funéraire).