Il ne faut jamais cesser de se battre dans la vie

Je fus désolée de lire les propos de « Femme à bout » devant le désastre qu’est devenu se vie suite à la perte de son emploi dans la cinquantaine et son peu d’espoir de se retrouver un travail à cet âge. Son affirmation est fausse, elle peut encore se trouver du travail. Mais peut-être en cherchant hors des sentiers battus. Pourquoi ne pas explorer le secteur des brigadiers scolaires? Non seulement ça lui permettrait d’avoir un salaire, donc de mettre du beurre sur son pain, mais ça lui permettrait, puisqu’il est plus facile d’entrer en contact avec des jeunes qu’avec des adultes, de créer des liens d’attachement. Se sentir apprécié des enfants, ça vous remonte un moral! Je fus touchée par son histoire car mon parcours me semble assez proche du sien et je m’en suis sortie.

Une femme

Non seulement cette femme pourra-t-elle se rassurer sur le fait qu’elle n’est pas seule au monde dans sa situation, mais elle bénéficiera en plus de l’excellente suggestion que vous lui faites. Pour faire application comme brigadière on n’a qu’à se rendre dans un Poste de police pour y demander un formulaire d’application et le remplir.