Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre

Le Jeu de l’amour et du hasard

Alain Zouvi offre une nouvelle mouture de cette comédie classique du grand Marivaux, interprétée notamment par David Savard, Bénédicte Décary, Marc Beaupré et Catherine Trudeau. Ce chassé-croisé amoureux se permet toutes les fantaisies et se place d’emblée sous le signe du désir. Une pièce parfaite pour célébrer le printemps!

Du 25 avril au 20 mai, au Théâtre du Nouveau Monde

Je sors

Théâtre

Territoires de paroles

Cet événement permettant de découvrir les écrits d’auteurs contemporains étrangers se poursuit ce soir au Prospero. Gabriel Arcand et Thibault Vinçon liront la pièce Écoutez nos défaites, de l’auteur français Laurent Gaudé, sous la supervision du metteur en scène Roland Auzet.

Ce soir à 20h, au Théâtre Prospero

Arts multidisciplinaires

(More) Propositions for the AIDS Museum

Cette création interdisciplinaire aborde la mémoire complexe de la crise du sida à travers le corps, le texte, la musique et l’image. Avançant une vision kaléidoscopique de cet épisode meurtrier et bouleversant, l’équipe de projets hybris propose un musée fictif et vivant, qui explore de façon sensible la colère et l’espoir qui poussent à l’action politique.

Jusqu’au 28 avril, à La Chapelle

Printemps numérique

Secrets et illusions, la magie des effets spéciaux

Le Printemps numérique œuvre à la promotion de la créativité numérique montréalaise. Cet événement unique propose notamment cette exposition qui raconte l’histoire des effets spéciaux au cinéma, ainsi que celle des artisans, comme Georges Méliès, qui ont su insuffler une véritable magie aux images projetées à l’écran.

Du lundi au vendredi de midi à 21h, les samedis et dimanches de 13h à 21h, à la Cinémathèque québécoise

Danse

Out of Season

Les chorégraphes et danseurs Ame Henderson et Matija Ferlin proposent une œuvre axée sur leur collaboration, observant leur démarche comme une série de dons qu’ils se feraient un à l’autre. Leur synchronicité devient un moyen de survivre à l’amour, au privilège et au corps construit et tangible et les interprètes réinventent une manière radicale d’être ensemble.

Du 25 au 27 avril, à l’Usine C

Concert

Bonobo

Passé maître dans l’art des beats électros enveloppants à l’ambiance introspective, le DJ britannique Bonobo est de passage pour présenter son dernier album, Migration. Un concert risquant de vous emporter dans un univers musical qui nous habite longtemps.

Ce soir 20h, au Métropolis

Je reste

Livre

J’ai profité du système

Doctorant en science politique, homme épanoui: ce n’est pas le destin qui semblait attendre Nicolas Zorn. Le trentenaire a vécu une enfance des plus difficiles, et c’est le système québécois qui l’a aidé à se relever. Mi-essai, mi-témoignage, cet ouvrage est le manifeste de cet enfant de la DPJ en soutien aux institutions québécoises. Une lecture qui ne laisse pas indifférent.

Disponible en librairie

DVD

La La Land

La magnifique comédie musicale douce-amère du jeune prodige Damien Chazelle met en scène Emma Stone et Ryan Gosling dans ce film qui explore le prix et les efforts de la réalisation de ses rêves. Véritable ode au cinéma de l’âge d’or hollywoodien, La La Land est une œuvre magnifique, rehaussée d’une bande-son qui vaut le détour.

Disponible en DVD

Livre

Des hommes sans femmes

Clin d’œil à Hemingway, ce nouveau recueil d’Haruki Murakami nous présente des hommes à la recherche des femmes qui les abandonnent ou sont sur le point de le faire. Étude de l’isolement, ce court roman est un véritable cadeau d’un maître au sommet de son art.

Disponible en librairie