Le prix de la laitue atteint des sommets depuis plus d’un mois en raison d’importantes pluies partout en Californie qui ont compromis la production. La salade que l’on retrouve sur nos tablettes peut venir d’aussi loin que de l’Espagne.

«Toutes les catégories de salade ont des prix vraiment hors des normes, on a déjà vu des prix comme ça dans les années passées, mais jamais aussi longtemps», insiste Guy Milette, vice-président international et développement des affaires chez Courchesne Larose, important grossiste en fruits et légumes.

Les laitues frisées, icebergs et romaines se détaillent autour de 4$ ou 5$ dans les épiceries depuis le mois dernier. C’est que la production en Californie est à son plus bas en raison des fortes pluies qui ont perduré en janvier et février empêchant les travailleurs de semer de la laitue.

«Les gens ne peuvent pas aller planter avant un ou deux jours après la pluie pour laisser le temps à la terre d’absorber l’eau. Si pendant six à sept semaines les équipes de semis ne réussissent qu’à faire 20-25% de la plantation par semaine, on se retrouve avec un manque lors de la récolte deux mois plus tard», explique M. Milette.

Pour pallier ce manque, de la laitue venue du Mexique ou de la Floride a été importée, mais c’est insuffisant pour répondre aux besoins. C’est pour cette raison que Courchesne Larose fait venir sa laitue de l’Espagne.

«On ne l’a pas fait pour avoir un prix bas, on l’a fait simplement pour réussir à avoir de la salade», soutient M. Milette.

Sylvain Charlebois, doyen de la Faculté de management Université Dalhousie, ajoute qu’avec l’arrivée du printemps l’intérêt des consommateurs pour la salade connaît un regain ce qui met encore plus de pression sur le prix.

Mario Meloche, propriétaire de la Fruiterie vert pomme à Verdun, l’a remarqué lui qui s’est procuré une caisse de 24 laitues frisées ce matin à 94$, presque le double du prix habituel. Son grossiste n’avait aucune salade iceberg à lui vendre.

«Je n’ai jamais vu ça, aucune laitue iceberg, c’est tellement une salade commune», s’étonne celui qui a 38 ans de métier.