Le vélo électrique à essayer

Le vélo électrique n’a pas que des avantages pour les personnes d’un certain âge moins disposées à pédaler longtemps. Pour explorer les alentours du Vieux-Port de Montréal ou de Québec, tout comme le parc national Forillon, il peut être fort avantageux d’en louer un.

Nettement plus rapide qu’une bicyclette hybride, le vélo électrique permet donc de parcourir une plus grande distance en moins de temps. Photo courtoisie Alain Demers

Bon à savoir

Rappelons qu’il s’agit d’un vélo à assistance électrique. S’il est possible de ne pas pédaler du tout et de l’utiliser comme une mobylette, on peut également s’en servir comme un autre vélo, avec la différence qu’on va aller deux fois plus vite et qu’on va monter n’importe quelle côte aisément.

Selon les modèles, la pile nous permet de rouler jusqu’à 40 kilomètres si on ne pédale pas et jusqu’à 80 kilomètres si on pédale. Vitesse: jusqu’à 32 km/heure, ce qui est de toute façon trop rapide sur une piste cyclable pour des raisons de sécurité.

On retrouve jusqu’à cinq niveaux d’assistance ajustables, allant de 10 % (no 1) à 100 % (no 5). Photo courtoisie Cyclo Services

Où louer ?

À partir de la boutique Dyad, rue Prince-Arthur à Montréal, on rejoint la piste cyclable de la rue Berri menant au Vieux-Port. De là, on a accès à la piste cyclable du canal de Lachine ou à celle de la Cité-du-Havre.

Au Vieux-Port de Québec, louer chez Cyclo Services­­ nous amène le long de la rivière Saint-Charles ou sur le Corridor du Littoral jusqu’à la chute Montmorency.

En Gaspésie, au parc national Forillon, Écorécréo loue vélos et trottinettes électriques. On roule entre autres sur le sentier de Penouille, le long d’une jolie plage, d’un marais salé et d’un petit boisé. Photo courtoisie Velec